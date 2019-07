Die (verzerrte) Panoramaaufnahme zeigt den Bereich, an dem künftig ein Kreisverkehr in ungewöhnlicher Bauart Raser zum Abbremsen zwingen soll. Die Hoffnung, damit auch den Schwerlastverkehr zu vergraulen, wird sich aber wohl nicht erfüllen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. (rnz) Die Lösung ist ungewöhnlich und hat ob ihrer Form auch schon einen Namen: Das "Rohrbacher (Spiegel-)Ei" soll künftig Raser am westlichen Ortsausgang aus Richtung Landshausen ausbremsen. Die Inneninsel des Kreisels wird dabei nicht wie üblich rund im Zentrum sitzen, sondern leicht oval, seitlich versetzt und mit sechs Zentimeter Höhe gebaut. "Da fährt keiner freiwillig drüber", versichert der planende Ingenieur René Mattern am Dienstag im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. Das Gremium empfahl den Vorschlag mit klarer Mehrheit dem Gemeinderat zur Umsetzung.

Dennoch waren die Reaktionen auf die Kreisellösung gespalten, was letztlich auch zu einer Gegenstimme und einer Enthaltung führte. "Ein schwieriges Thema" befand Herbert Meixner (CDU) und wollte wissen, ob Lösung schon "abschließend mit den Anwohnern diskutiert" worden sei. Hartmut Kächele (SPD) war mit dem Entwurf nicht einverstanden und sprach von einer vertanen Chance, weil dadurch die überbreiten Schwertransporter nicht so eingeschränkt würden, dass sie Rohrbach meiden. Die großen Lkw transportieren Maschinen einer Fabrik aus Landshausen und rollen seit Jahren regelmäßig durch den Ort.

Der alte und designierte neue Ortsvorsteher Georg Heitlinger (FBW) hält nicht nur als Eierproduzent das "Rohrbacher Ei" "grundsätzlich für eine gute Lösung", um zu schnelle Fahrzeuge zu bremsen. Außerdem fügte er dem Spiegelei einen Hoffnungsschimmer hinzu:

Die Stadt hat das Regierungspräsidium Karlsruhe gebeten, alternative Routen für den Schwerlastverkehr zu untersuchen. Bislang sperrte sich die übergeordnete Behörde gegen Alternativen. Weil die Rohrbacher Ortsdurchfahrt nun aber bald saniert und damit gut ein halbes Jahr gesperrt werden wird, sei er gespannt, wie das funktionieren soll: "Dann muss der Schwerlastverkehr anders fahren", sagte Heitlinger, "und die Hosen runterlassen." Falls dann plötzlich ganz andere Routen gefahren würden, entstünde eine völlig neue Diskussionsgrundlage.

Zunächst aber soll der Kreisel nun in der beschrieben Form und mit einem Kompromiss-Durchmesser von 22 Metern gebaut werden. Ursprünglich hatte Ingenieur Mattern mit 20 Metern geplant; das Regierungspräsidium hatte 24 Meter gefordert. Nun traf man sich in der Mitte, was den Kostenrahmen nicht beeinträchtigen soll.

"Es geht in erster Linie um Verkehrssicherheit", sagte Bürgermeister Thalmann und bekannte, dass er den Kreisel am liebsten "durchgepflastert" hätte. Nun aber wird der Innenbereich lediglich farblich markiert. Anwohner hatten eingewandt, dass Pflastersteine die Geräuschkulisse drastisch erhöhen würde, besonders wenn Lastwagen darüberfahren. Wenn man eine konsequente Bremse wolle, dann scheppere ab und zu ein Lkw drüber - "langsam und leise geht in dem Fall nicht", thematisierte Thalmann das Spannungsverhältnis zwischen Anwohnerinteressen und Verkehrssicherheit. Auch Ortsvorsteher Heitlinger warf ein, dass man es in dieser Situation nicht allen recht machen können.

Stimmt der Gemeinderat der Lösung zu, wird der Kreisverkehr mit dem ovalen Inneren nun im Zuge der Ortsdurchfahrtssanierung gebaut, und zwar so, dass Lastwagen aus Richtung Landshausen kommend nicht über den Innenring fahren müssen. In Richtung Landshausen wird das Oval dagegen so ausgebildet, dass Lastwagen notfalls langsam über den Innenbereich fahren können.