Eppingen. (rnz) Am vergangenen Sonntag ist der ehemalige Eppinger Oberbürgermeister Erich Pretz im Alter von 77 Jahren verstorben. Pretz wurde 1980 zum Bürgermeister der Stadt Eppingen gewählt und war bis 2004 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Eppingen. Sein Name und seine Verdienste werden für immer mit der Stadt Eppingen verbunden sein. "Viele Eppinger Bürger werden sich an Erich Pretz erinnern. Mit ihm verlieren wir einen erfahrenen Politiker, der in seiner 24-jährigen Amtszeit viele Spuren in Eppingen hinterlassen hat", resümiert OB Klaus Holaschke. In dankbarer Würdigung für seine hervorragenden Verdienste erhielt Pretz 1991 den Wappenteller der Stadt Eppingen und 2004 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Schon in jungen Jahren wollte der im ehemaligen Jugoslawien geborene Pretz Bürgermeister werden. Mit 25 Jahren wurde er 1966 zum Bürgermeister in den Gemeinden Gelbingen und Eltershofen, später in Untermünkheim und Enslingen gewählt. Dieses Amt hatte er 14 Jahre lang inne. Am 1. April 1980 trat der Erich Pretz die Nachfolge von Bürgermeister Rüdiger Peuckert an und hat Eppingen 24 Jahre lang mitgestaltet.

Die Einwohnerzahl stieg seit 1980 um über 6000. In Eppingen wurden während der Amtszeit von Pretz 125 Millionen Euro in Projekte der Stadt investiert. Das Haushaltsvolumen entwickelte sich von 11,8 Millionen Euro (1980) zum Rekordhaushalt mit 45 Millionen Euro (2000). In den 24 Jahren stieg die Zuführungsrate von 900.000 Euro auf 4,6 Millionen Euro. Trotz der enormen Investitionen hat sich der Schuldenstand um rund eine halbe Million Euro reduziert.

Ein Höhepunkt im beruflichen Leben war 2002 die Erhebung Eppingens zur großen Kreisstadt. Erich Pretz war von 1971 bis 1980 Mitglied des Kreistages Schwäbisch Hall und von 1984 bis 2014 des Kreistages des Landkreises Heilbronn. 20 Jahre lang führte er die CDU-Fraktion und trug damit auch stets besondere Verantwortung für die Entwicklung des Kreises. Seit der Gründung 1973 bis 2014 gehörte Erich Pretz dem Regionalverband Heilbronn-Franken als Planungsverband für die Stadt Heilbronn und umliegende Landkreise an.

Von 1976 bis 1980 amtierte er als Vorsitzender der CDU-Fraktion und stand von 1981 bis 1990 der größten Region Baden-Württembergs als Verbandsvorsitzender vor. Beim Städtetag Baden-Württemberg war Erich Pretz von 1980 bis 2002 in verschiedenen Fach-Ausschüssen für diese kommunale Vertretung tätig und von 1996 bis 2002 Mitglied des Vorstandes im Städtetag. Seit 1988 bis 2004 war er Mitglied im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und viele Jahre dessen Vorsitzender.

Kraft seines Amtes war er von 1980 bis zur Fusion mit der Kreissparkasse Heilbronn 2001 Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bezirkssparkasse Eppingen. Anschließend fungierte er als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Heilbronn. "Erich Pretz hat als Oberbürgermeister immer das Wohl Eppingens und die Verantwortung für die Gemeinde im Blick gehabt und dabei den Blick fürs Ganze auch über den Tellerrand hinaus nicht verloren. Er ist ein Vorbild, das sich durch Tatkraft, Engagement und Streitlustigkeit ausgezeichnet hat", nannte Holaschke seinen Vorgänger einen "Macher, der seine Stadt nach vorne gebracht" habe.