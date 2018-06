Eppingen. (rnz) Im Vergleich zum Vorjahr hat die Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau aus Eppingen das Geschäftsjahr 2017 laut eigenen Angaben mit deutlich verbesserter Ertragslage abgeschlossen. Die Eigenkapitalquote betrage derzeit 31 Prozent. Ziel sei die Steigerung auf 35 Prozent bis zum Jahr 2020. Die drei Geschäftsbereiche Wood, Composites und Recycling freuen sich über volle Auftragsbücher, heißt es in einer Mitteilung des familiengeführten Unternehmens. Aufgrund des erfolgreichen Jahresstarts erwartet Dieffenbacher eine weitere Steigerung für das laufende Geschäftsjahr. Details zu Umsatz und Gewinn nannte das Unternehmen allerdings nicht.

Der Geschäftsbereich Wood bei Dieffenbacher entwickelt, plant und realisiert komplette Produktionsanlagen zur Herstellung von Holzwerkstoffplatten. Möbelhersteller wie Ikea produzieren Span- oder MDF-Platten auf Dieffenbacher-Anlagen. In den ersten vier Monaten des Jahres konnte der Bereich Wood insgesamt zehn neue Anlagenaufträge verzeichnen, von denen vier an den chinesischen Standort in Shanghai und sechs an den Hauptsitz in Eppingen vergeben wurden.

In China hat das Unternehmen unter anderem zwei neue Anlagen zur Herstellung von Spanplatten aus einem Gemisch aus Holz und Reisstroh verkauft (RNZ berichtete). Tausende Tonnen des scheinbar nutzlosen Reisstrohs wurden in China in der Vergangenheit einfach auf den Feldern verbrannt. Aufgrund der immensen Umweltbelastung ist diese Praxis mittlerweile verboten und das Stroh muss heute anderweitig verwendet werden.

So entstand eine Kooperation zwischen Dieffenbacher und dem chinesischen Wanhua-Konzern, die mittlerweile schon sechs Anlagen zur Herstellung von Stroh-Spanplatten umfasst. Insgesamt hat das Eppinger Familienunternehmen bereits 100 Holzwerkstoffanlagen nach China geliefert und ist damit klarer Marktführer bei dieser Technik im bevölkerungsreichsten Land der Erde.

Im Geschäftsfeld Recycling liefert Dieffenbacher unter anderem zwei komplette Anlagen zur Aufbereitung von Altholz. In Kooperation mit Forschungseinrichtungen und Partnern aus der Industrie forciert der Geschäftsbereich Composites den Leichtbau. Um das Gewicht und den Verbrauch bei Fahrzeugen und Flugzeugen zu reduzieren, nutzen Kunden aus der Luftfahrtbranche und Automobilhersteller Dieffenbacher-Anlagen zur Herstellung von glas- und carbonfaserverstärkten Kunststoffbauteilen.

Dieffenbacher hat eigegen Angaben zufolge in den letzten Jahren vor allem im Bereich Carbonfasertechnologie innovative, materialsparende und damit kostengünstige Lösungen entwickelt und so seine führende Stellung in diesem Bereich weiter ausgebaut.