Von Angela Portner

Eppingen. Im gegenseitigen Einvernehmen hat sich die Diakonische Jugendhilfe Heilbronn (DJHN) von Geschäftsführerin Monika Memmel getrennt. Anderthalb Jahre übte sie dieses Amt gemeinsam mit Markus Schnizler aus. Er stand für den kaufmännischen Arbeitsbereich, sie für den pädagogischen. Als Begründung heißt es, dass man in vielen Diskussionen immer wieder an den Punkt gekommen sei, ob man noch eine "gemeinsame Vorstellung" davon hat, was die DJHN ausmacht, erklärte Schnizler im Gespräch mit der RNZ. Uneinig sei man sich weniger in pädagogischen Fragen, als in der strategischen Ausrichtung der Einrichtung gewesen.

Man müsse die Zukunft im Blick behalten, um den Veränderungen von Gesellschaft, Schule und Familie gerecht zu werden. Schnizler ist klar, dass damit auch die Angebote der DJHN angepasst werden müssen. Daneben wird die zunehmende Digitalisierung Investitionen notwendig machen, beispielsweise in die Bereitstellung von WLAN und Computern. Eine ganz andere, aber fast noch wichtigere Frage für den Geschäftsführer ist die, wie man dem Fachkräftemangel begegnen könne. Denn ohne gut ausgebildetes Personal könne die Einrichtung die Qualität ihrer Angebote nicht gewährleisten.

Diese reichen von ambulanten Hilfen wie Erziehungsbeistand, Krisenintervention und sozialpädagogischer Einzelfallhilfe bis hin zu stationären und teilstationären Wohngruppen für behinderte oder sozial auffällige Jugendliche mit intensivpädagogischem Betreuungsanspruch. In drei Schulen, zu der auch die Christian-Heinrich-Zeller-Schule in Kleingartach gehört, erhalten Kinder und Jugendliche, die den Anforderungen eines normalen Schulbetriebes nicht gewachsen sind, die notwendige Unterstützung, um trotz psychosozialer Einschränkungen einen Schulabschluss zu erlangen.

Voraussichtlich ein Jahr benötige man, um die Ausschreibung der Geschäftsführer-Stelle vorzubereiten, erklärte Schnizler. Da es wohl nicht einfach werde, passende Bewerber zu finden, wolle man voraussichtlich bundesweit suchen.

Momentan bereitet dem Geschäftsführer aber vor allem die rechtssichere Handlungsfähigkeit der DJHN Kopfzerbrechen, denn sie fungiert als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und braucht neben einem Geschäftsführer auch eine Person, die diesen vertreten kann: "Möglicherweise müssen wir jetzt noch einen Prokuristen einstellen."

Die pädagogische Organisation sowie die Vertretung und Verhandlung mit Jugendämtern, Schulen und Kommunen wird vorerst Jürgen Bernhardt, Geschäftsbereichsleiter für stationäre Angebote, übernehmen. Unterstützt wird er dabei von Kollegen anderer Fachbereiche. Momentan liegt der Fokus aber vor allem darauf, alle bisherigen Angebote aufrecht erhalten zu können und damit Stabilität gegenüber Partnern und Kunden zu signalisieren und zu gewährleisten. Besonders bei den derzeitigen Einschränkungen durch die Corona-Krise sei das eine große organisatorische und personelle Herausforderung, denn neben der Versorgung der Wohngruppen mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln benötigen Jugendliche und Eltern jetzt zusätzliche Beratung und Unterstützung für ihren meist ohnehin schon schwierigen Erziehungsalltag.