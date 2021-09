Von Angela Portner

Eppingen.Schon lange wurde es in der Altstadt gemunkelt – jetzt ist es amtlich: Der Diakonieladen schließt seine Türen zum 29. September für immer zu. Bis dahin soll alles raus sein. "Es war keine leichte Entscheidung", sagt Andrea Bongers von der Geschäftsstelle des Diakonischen Werks. Mit der Schließung geht eine lange Ära zu Ende, die viele in der Fachwerkstadt vermissen werden. Zu den Kunden zählten längst nicht mehr nur Menschen mit geringen Einkommen, sondern zunehmend auch die, für die "Second-Hand" in Zeiten des Klimaschutzes zur Lebenseinstellung geworden ist.

Hochwertige Kleidung hat ein zweites oder gar drittes Leben verdient. Die Schränke sind voll, und eigentlich bräuchte man die fünfte Jeans, den dritten Wintermantel oder das neue Paar Schuhe nicht. Gekauft wird trotzdem, aber irgendwann reicht es – man muss aussortieren. Bisher konnte man den Überschuss in dem kleinen Laden in der Altstadtstraße spenden. Gut erhalten, sauber und nicht unbedingt ganz aus der Mode sollte es sein. Anne Bötzius, die den Laden seit 2009 ehrenamtlich leitet, weiß, dass ihre Kunden nicht so anspruchslos sind, wie manche denken. Längst traut sie sich, Spenden auch mal abzulehnen, denn was nicht verkauft wird, das muss das Diakonische Werk selbst entsorgen.

Doch das wird immer schwieriger. Wurde die Kleidung früher wiederverwertet, ist das inzwischen wegen der minderwertigen Stoffe, die oft viel Plastik und Chemie enthalten, nicht mehr so einfach. "Wir sind sehr froh über die Zusammenarbeit mit den ,von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel‘, die die aussortierte Ware kostenlos bei uns abholen", erklärt Bongers. Doch der Blick auf andere Diakonieläden zeigt, dass das nicht mehr lange so bleiben wird und bald sogar Kosten für die Entsorgung anfallen könnten.

In Zeiten, in denen die Zuwendungen der Landeskirche aufgrund sinkender Kirchensteuereinnahmen immer weiter zurückgehen, seien auch kirchliche Einrichtungen gehalten, wirtschaftlich zu denken, macht Bongers deutlich. Es sei kein Geheimnis, dass der Laden schon immer ein Zuschussprojekt war. Da hier nicht nur Bedürftige einkaufen, ist das Angebot seit 2020 mehrwertsteuerpflichtig. Dazu kommt ein Wandel in der Einkaufsmentalität. Auch in Eppingen gibt es inzwischen Textilketten, in denen Billigkleidung angeboten wird.

Seit der Laden 1993 im Rahmen der Aussiedlerarbeit von der Heilbronner Diakonie eröffnet wurde, hat sich vieles geändert. War er anfangs mit randvoll gefüllten Bananenkisten zugestellt, hat sich das Image zusehends gewandelt. Immer waren es Ehrenamtliche, die hier angepackt und den Laden weiterentwickelt haben. Das Angebot reichte von Kleidung über Hausrat, Lampen und Kleinmöbel bis hin zum kitschigen Zinnteller. Im Hinterzimmer entstand mit den Jahren eine gemütliche Bibliothek, in der man zwischen Grünpflanzen bei einem Tässchen Tee stundenlang in Büchern schmökern konnte. Weil es damals noch keinen Tafelladen gab, wurden hier zeitweise sogar Lebensmittel angeboten.

Mit der Fusion der Kirchenbezirke übernahm das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis die Leitung des Ladens. Er wurde umgebaut und grundlegend renoviert. Das Warenangebot wurde abgespeckt und immer wieder an die Wünsche der Kunden angepasst. Wegen fehlender Lagermöglichkeiten hat man sich später auch von Haushaltsgegenständen getrennt. Geblieben ist nicht nur das riesige Angebot an Büchern, sondern auch das Verständnis und die Herzlichkeit der zwölf Ehrenamtlichen, die hier ihren Dienst tun. Sie wissen: Manchmal helfen tröstende Worte eher als eine neue Klamotte. Im Idealfall findet sich Beides, und das hat sich längst herumgesprochen. Vor allem Stammkundschaft gab sich hier immer schon die Klinke in die Hand.

"Wir hatten gedacht, dass wir noch einmal richtig Gas geben", erzählt Bongers. Doch es sei immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden, die sich längerfristig in einem Projekt engagieren wollen. Ohne die aber geht es nicht. Bötzius wird unabhängig von der Schließung des DW-Ladens in den Ruhestand gehen. Die letzten Kleiderkisten hat sie ausgepackt und sortiert. Auch Winterware ist dabei, aber wer jetzt noch ein Schnäppchen machen will, der muss sich beeilen, denn der Ausverkauf läuft bereits seit Anfang der Woche.

Info: Der Diakonieladen in der Altstadtstraße 8 ist Montag und Dienstag von 9 bis 12.30 und 14 bis 17.30 sowie Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.