Stadtauswärts entsteht an der Adelhofer Straße das Baugebiet „Zylinderhof III“. In der Sitzung des Technischen Ausschusses wurden jetzt über die Bewertungs- und Vergaberichtlinien debattiert. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Eine schicke Wohnanlage soll der "Zylinderhof III" werden: Die Stadt plant dort bezahlbare Wohnungen mit ökologischer Note. Architektur und Funktionalität sollen dabei trotzdem stimmen. Eine Herausforderung, um die viele Bauherren buhlen werden, denn Baugrund ist knapp. Wer bekommt – und vor allem warum und wofür – den Zuschlag auf der knapp 2,4 Hektar großen Fläche am Stadtrand entlang der Adelshofer Straße? Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) aus Stuttgart hat dazu Vergabekriterien entwickelt, die Projektleiter Rabea Winkler und Andreas Hilgert nun dem Technischen Ausschuss präsentierten.

Dass Sozialer Wohnungsbau in der Fachwerkstadt lange Zeit vernachlässigt wurde, ist kein Geheimnis. Umso größer ist die Freude darüber, dass nun etwas passiert. Lebhaft diskutiert wurde in der Sitzung jedoch über die Bewertungskriterien zur Ausschreibung des Wohnprojektes. Dazu hat die KE ein ausgeklügeltes System entwickelt. Von insgesamt 100 erreichbaren Punkten entfallen bis zu 35 auf das architektonische und funktionale Konzept, maximal 25 auf den städtebaulichen Entwurf und höchstens zehn auf den Realisierungs- und Vermarktungsplan. Bis zu 15 Extrapunkte gibt es jeweils für die Schaffung von Sozialwohnraum und ökologischem Bauen.

Das Angebot ist begrenzt: Mehr als zwei "Kaufgegenstände" pro Bieter wird es nicht geben. Und diese müssen sich ihren Zuschlag erst verdienen, denn die Kriterien sind hart. Nachweisen müssen sie nicht nur ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sondern vor allem ihre Erfahrungen in der Planung und Realisierung vergleichbarer Projekte. Dazu kommen Bonuspunkte, ohne die man bei der erwarteten Vielzahl an Bewerbungen wohl kaum eine Chance haben wird. Wer mehr Sozialen Wohnraum schafft, der solle auch besser bewertet werden, sagte Dieter Gräßle (SPD) und erhielt dafür Zustimmung von Bürgermeister Peter Thalmann. Ein Viertel des errichteten Wohnraums soll 20 Prozent unterhalb der örtlichen Vergleichsmiete liegen. Noch günstiger geht natürlich immer. Peter Wieser (Grüne) fände es gut, wenn man, wie er sagte, "dafür einen Hebel" hätte. Er regte außerdem an, auf Qualität zu setzen und das ökologische Bauen stärker zu gewichten.

Hartmut Kächele (SPD) forderte vehement einen Bonus für Bauherren, die sich verpflichten, vorwiegend örtliche Firmen zu beauftragen. Vielleicht könnte man für diese etwas am Grundstückspreis machen? 260 Euro pro Quadratmeter sind angedacht. Endgültig entschieden ist das jedoch noch nicht. Thalmann wies darauf hin, dass dies Aufgabe des Gemeinderates ist.

Nicht verhandelbar ist für den Bürgermeister die Festpreisvariante: "Wir verkaufen nicht gegen Gebot." Bei der Vergabe müsse zudem der gesetzlich vorgeschriebene Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Nachdem Gegenargumente nicht fruchteten und die Diskussion immer vehementer wurde, stellte Thalmann eine Überarbeitung des Punktesystems zur Abstimmung. Dagegen votierten dann jedoch überraschend alle, auch Kächele.

"Wir schaffen hier ein attraktives und nachhaltiges Wohnangebot für verschiedene Bevölkerungsgruppen", erklärte Projektleiterin Hilgert. Da muss vieles berücksichtigt werden. Zur ökologischen Qualität gehöre neben einer energieeffizienten Architektur und Bauweise auch die Gestaltung von Grünflächen. Unterm Strich muss die Aufenthaltsqualität für alle Bewohner stimmen und die Anlage architektonisch und farblich harmonieren. Viel Wert sollten die Bauherren bei ihrer Planung auf die Funktionalität in Wohnungen und Gebäuden legen: "Das muss entsprechend gewichtet werden", regte Hilgert an. Das weitere Verfahren liegt nun in den Händen der Verwaltung.