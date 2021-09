In Eigenarbeit haben Pfarrer Friedhelm Bokelmann und ehrenamtliche Helfer die ehemalige Toilette in eine Küche verwandelt und für eine Durchreiche auch die Wand durchbrochen. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Eppingen.Die Planungen haben vor mehr als zwei Jahren begonnen, die Sanierung läuft inzwischen seit dem zurückliegenden Dezember: Die evangelische Kirchengemeinde in der Fachwerkstadt macht ihr Gemeindehaus fit für die Zukunft. Es ist die erste Renovierung des aus den 1960er-Jahren stammenden Gebäudes seit der Erweiterung um das heutige Foyer, Toiletten, Küche, drei Gruppenräumen sowie einem barrierefreien Zugang im Jahr 1991.

"Der Ausgangspunkt war die Elektronik", sagt Pfarrer Friedhelm Bokelmann im Gespräch mit der RNZ. Diese entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorgaben und muss vom Hausanschluss an umfangreich modernisiert werden. In diesem Zuge will die Gemeinde auch in puncto Brandschutz das Gemeindehaus auf neuesten Stand bringen. "Wenn wir schon mal dabei sind."

Zudem sind auch ein paar weitere Arbeiten geplant. Beispielsweise wurden im großen Saal die Dachfenster bereits ausgetauscht. Durch die Vorgänger tropfte regelmäßig Wasser, weshalb an dieser Stelle auch der Boden beschädigt und ausgetauscht werden soll. "Aber das machen wir erst, wenn der Elektriker da war und die Dachfenster angeschlossen hat", erklärt Bokelmann. Wie der Pfarrer weiter mitteilt, läuft momentan die Ausschreibung für den größten Punkt der Sanierung. Voraussichtlich im Herbst soll der Auftrag vergeben werden. Er hofft, dass das gesamte Vorhaben bis Frühjahr 2022 abgeschlossen sein wird.

Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Auch, weil man viel in Eigenleistung erledigt, um die Kosten gering zu halten. Vor allem im Jugendbereich waren die Helfer bereits sehr aktiv. So wurde in einer alten Bibliothek die Decke abgerissen und die Wand von der Tapete befreit. Später soll hier ein Gruppenraum für Jugendliche entstehen.

Ein paar Meter weiter, im ehemaligen Sanitärbereich, hatten die Ehrenamtlichen bereits schweres Gerät im Einsatz. Denn hier haben die Gemeindemitglieder eine Durchreiche für die neue Küche in die Wand gebrochen. Und ein Schreiner hat als Spende die Möbel wieder hergerichtet und neue Hängeschränke gebaut.

"Bisher war die Küche im Keller", erinnert Bokelmann. "Aber das war umständlich. Man musste immer die Treppen hoch und runter laufen." Daher habe man sich entschlossen, sie ins Erdgeschoss zu verlegen. Im Keller hingegen ist geplant, eine Toilette mit zwei Duschen sowie einem Wickelraum unterzubringen. "Damit im Gemeindehaus auch mal Übernachtungen stattfinden können", erklärt der Pfarrer.

Eine Veränderung ist aber nicht nur im, sondern auch außerhalb des Gemeindehauses schon zu entdecken. So ist der Bau von zwei Parkplätzen beim Pfarramt bereits abgeschlossen.

Rund 200.000 Euro investiert die Kirchengemeinde in die Zukunft. Zusätzlich zu den Rücklagen von 40.000 Euro hat die Gemeinde noch einen Kredit über 34.000 Euro aufgenommen. Aber sie muss die Gesamtsumme nicht allein stemmen. So haben sie von der Landeskirche 66.000 Euro als Förderung bekommen. Und die restlichen 50.000 Euro sollen über Spenden finanziert werden, was sich in Zeiten von Corona als schwierig gestalten dürfte. So hatte man es zumindest erwartet, aber es kam anders: "80 Prozent haben wir davon bereits", freut sich Bokelmann. So habe man von mehreren Stiftungen Unterstützung erhalten. Und bei einem Benefiz-Fahrradfahren vor den Sommerferien sind 14.000 Euro zusammengekommen. "Jeder Radfahrer konnte so viel fahren, wie er wollte und konnte, und wurde dabei von jemandem pro Kilometer gesponsert", erklärt der Pfarrer. Mehr als 150 Menschen haben sich an der Aktion beteiligt und zu dem Erfolg beigetragen. Ein Vorteil war, dass jeder individuell unterwegs sein konnte: "Ein Fahrer hat seine Kilometer bei einer Tour am Bodensee gesammelt", berichtet Bokelmann.

Info: Weitere Spendenaktionen sind bisher nicht geplant, um die noch offenen rund 10.000 Euro zu sammeln. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies mit einer Überweisung auf das Konto der Kirchengemeinde bei der Kreissparkasse Heilbronn, IBAN: DE11.6205.0000.0020 0575 90; Stichwort: Gemeindehaussanierung.