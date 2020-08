Eppingen. (fsd) "Liebe Kunden, bis zur Klärung eines Corona-Verdachtfalles bleibt die Filiale vorerst geschlossen." Diese Lettern prangen auf einem Schild vor der Eppinger Volksbank-Filiale in der Bahnhofstraße 23. Nach einem positiven Corona-Fall musste die Filiale ihren Betrieb vorübergehend einstellen, dies bestätigte Volksbank-Kraichgau-Vorstand Thomas Geier auf RNZ-Nachfrage.

Nach einem Urlaub in Kroatien, das vom Auswärtigen Amt und dem Robert-Koch-Institut nicht als Corona-Risikogebiet deklariert ist, habe sich der betroffene Mitarbeiter bei seiner Einreise am Freitag in Bayern freiwillig testen lassen. Bei positivem Ergebnis wollte man ihm innerhalb von 48 Stunden Bescheid geben. Da dies nicht passierte, hat der Betroffene am Montag wie gewohnt seine Arbeit aufgenommen, erklärte Geier. Erst gegen 11.30 Uhr habe der junge Mitarbeiter dann von seinem positiven Test erfahren. "Wir haben sofort reagiert. Er und zwei weitere Mitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne gestellt und die Filiale geschlossen", sagte Geier. Die zwei Kontaktpersonen wurden ebenfalls getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. Nach Angaben der Bank hatte der Mitarbeiter keinen Kontakt zu Kunden.

Am Dienstag und am Mittwochmorgen wurden beziehungsweise sollen die Räumlichkeiten penibel desinfiziert werden, sodass zunächst der SB-Bereich und dann am Donnerstag auch die Zweigstelle wieder öffnen kann. Es ist der erste Corona-Fall unter den rund 600 Mitarbeitern der Volksbank-Kraichau.