Eppingen. (zy) Wie sehr hat sich Christian Engel auf das vergangene Jahr gefreut, in dem die Zahl 25 eine große Rolle spielte – zum einen in seiner musikalischen Karriere – zum andern ganz persönlich. Es gab klare Vorstellungen, wie das 25. Bühnenjubiläumsjahr gefeiert werden sollte. Außerdem kamen Ende 2020 zum zweiten Mal 25 Jahre seines Lebens zusammen – zwei Ereignisse, die er mit vielen lieben Menschen feiern wollte. Doch es sollte ebenso wenig sein, wie ein Live-Auftritt bei der Gartenschau, die eigentlich in diesem Jahr in seiner Heimatstadt Eppingen stattfinden sollte und der Engel einen eigenen Song gewidmet hat: "Der Sommer. Die Stadt. Und Du." Das vertonte Gartenschau-Motto konnte bei der Eröffnung des Ticketshops zwar noch Premiere feiern – das wars dann aber bislang.

Untätig ist Engel während der Pandemie-Zwangspause aber nicht geblieben. Sein neues Album "Noch einmal 25" war zwar bereits für das zurückliegende Jahr geplant, aber die Umstände zwangen das inzwischen neunte Studioalbum des Eppinger Schlagersängers auf die etwas längere Bank. Am kommenden Freitag, 14. Mai, erscheint es nun jedoch – entstanden aus Engels Liebe zum deutschen Schlager und dem Wunsch, seine 14 neuen Werke mit lieb gewonnenen Kult-Hits von großen musikalischen Künstlern zu kombinieren.

Viele der Stücke klingen heiter, locker und befreit, wie eben der bereits erwähnte Gartenschau-Song, doch auch besinnliche und tiefgründige Zeilen sind zu hören. Sie lassen spüren, welche Gefühle und Träume, aber auch Sorgen und Ängste Engel umgeben.

Engel und sein Team mit dem Produzenten, Keyboarder und Schlagzeuger Norbert Beyerlein, dem Gitarristen Manuel Lopez und Sängerin Elke Singer sind stolz auf das Album: Die Veröffentlichung sei "ein spürbar gutes Gefühl in diesen besonderen Zeiten und nach mehr als 25 Jahren Bühnenpräsenz", finden sie. Mit dieser positiven Stimmung richtet sich Engel auch an seine vielen Fans in der Region: "Abwechslungsreiche neue Lieder, brandneue Coversongs sowie der offizielle Song zur Gartenschau Eppingen – sie sollen Euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und Eure Herzen ein wenig streicheln und sanft berühren. Denn alles wird gut."

Info: Das Album ist ab Freitag in allen gängigen Online- und Download-Portalen sowie unter www.christian-engel.com oder bei der Buchhandlung Müller in der Eppinger Bahnhofspassage erhältlich. Produziert wurde es von Norbert Beyerl, abgemischt von Michael Bestmann, der unter anderem auch für Schlagerstar Helene Fischer arbeitet.