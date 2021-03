Eppingen-Adelshofen. (pel) Ein zur Rede gestellte Raser, Ärger mit einem Möbellieferanten, ein Sommerfest im Juli und als Höhepunkt eine Live-Schaltung im Radiosender "Hit Antenne 1" Ende April: Auch in der Wartbergstraße im Eppinger Stadtteil Adelshofen jährt sich der Beginn der Pandemie nunmehr zum ersten Mal.

Ein Rückblick ins Vorjahr: Am Montag, 23. März, trommelte Reinhard Mall erstmals seine Nachbarn für ein gemeinsames Feierabend-Bier zusammen. "Damals war die Aufregung natürlich viel größer und Corona fühlte sich an wie ein Ereignis", sagt Mall. Die Aufregung ist mittlerweile verflogen, Corona fast schon ein Dauerzustand und das Ende der Pandemie immer noch nicht abzusehen.

Dennoch treffen sich die Nachbarn regelmäßig am Abend und pflegen so ihre sozialen Kontakte. Zum Jahrestag in der Vorwoche kam nur der harte Kern zusammen, am Freitag darauf unter Einhaltung der gültigen Corona-Bestimmungen der ein oder andere geladene Gast hinzu. Bis in die Abendstunden wurde sich unterhalten, diskutiert und gelacht.

Alte Geschichten wurden herausgekramt und die Episoden aus dem Corona-Jahr wieder aufgefrischt. Da war der junge Autofahrer, der im Februar mit stark überhöhter Geschwindigkeit durchs Wohngebiet fuhr, und einige Tage später dank eingeprägtem Kennzeichen zur Rede gestellt werden konnte. Mittlerweile fährt er vorbildlich durch Adelshofen und wird den Nachbarn um Mall insgeheim dankbar sein.

Auch an die Getränkespende des Radiosenders nach der Live-Schaltung erinnern sich Mall und seine Grundstücksanrainer gerne zurück. Geschmunzelt wurde darüber, dass das Moderatorenteam des Radiosenders am Ende aus Adelshofen versehentlich "Altensteig im Landkreis Heilbronn" machte.

Und trotz der guten Stimmung beim Corona-konformen Fest sind sich alle darüber bewusst, dass immer noch unzählige Menschen auf der ganzen Welt am Virus erkranken und auch daran sterben. Allein aus diesem Grund wird nun nicht nur in Adelshofen das Ende der Pandemie herbeigesehnt.