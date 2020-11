In Epfenbach werden viele Maßnahmen in den den Haushalt aufgenommen und dann, teilweise auch unverschuldet, nicht umgesetzt oder zu Ende gebracht. So auch die Sanierung der Gehwege und die Abwasserbeseitigung. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. "Das ist ein Stillstand auf fast ganzer Linie und ein unzumutbarer Zustand", sagte Gemeinderätin Beate Metzler-Klenk in der Stellungnahme der SPD-Fraktion. Sie bezog sich dabei auf die Jahresrechnung 2019, die Kämmerin Elke Schmitt zuvor vorgetragen hatte.

Es war der letzte kamerale Haushalt vor der Umstellung auf den doppischen Haushalt. Schmitt berichtete von einem Gesamtvolumen von knapp acht Millionen Euro, wobei rund sechs Millionen auf den Verwaltungshaushalt entfielen und der Rest auf den Vermögenshaushalt. Was auf den ersten Blick positiv aussah, nämlich ein Überschuss im Verwaltungshaushalt von rund 392.000 Euro anstatt den geplanten 29.000 Euro, relativierte Schmitt in ihrer Rede. Es handle sich nicht um tatsächliche Einsparungen, sondern um im Haushalt eingeplante Investitionen, die nicht oder noch nicht umgesetzt worden seien. Dafür gäbe es verschiedenen Gründe. Als Beispiel nannte sie unter anderem die Sanierung der Trinkwasseranlagen in der Sporthalle und im Hallenbad, die nicht zu Ende geführt wurde und somit auch nicht abgerechnet werden konnte.

Einer der größten Posten, den der Gemeinderat in seinen Haushalt eingeplant hatte, und der nicht zum Tragen kam, war die Unterhaltung der Gemeindestraßen. 93.000 Euro waren dafür vorgesehen. Schmitt erklärte, dass dies vor allem an dem verzögerten Beginn des Glasfaserausbaus gelegen habe, in dessen Zuge auch die Gehwege saniert werden. "Der Beginn dieser Arbeiten ließ lange auf sich warten", sagte sie und betonte aber auch, dass viele Vorhaben schon im Haushalt 2018 enthalten waren. Einige davon seien "wieder nicht umgesetzt" worden.

Genau das Bemängelten auch die Fraktionssprecher. Das Ergebnis sei reine "Augenwischerei", sagte Manfred Hafner von der CDU. "Ich frage mich deshalb, weshalb ich mir als Gemeinderat im Vorfeld der Haushaltsberatungen meinen Kopf über mögliche Maßnahmen zerbreche, wenn sie am Ende des Tages nicht durchgeführt werden." Dass dies kein Einzelfall ist, machte er an einigen Beispielen deutlich. Für die Abwasserbeseitigung waren 357.500 Euro eingeplant, ausgegeben wurden aber lediglich knapp 96.000 Euro. Ebenso bei den Park- und Gartenanlagen, für die im Haushalt 90.000 Euro zur Verfügung gestellt und nur 3000 Euro abgerufen wurden. Bei der Wasserversorgung ist die Differenz noch größer. Hier wurden anstatt 315.000 Euro nur 1600 Euro ausgegeben. Als Kontrollorgan müsse er kritische Worte an die Verwaltungsspitze richten. Das tat er dann auch: "Es ist die Aufgabe des Bürgermeisters und der Verwaltung die Haushalts-Ansätze umzusetzen. Leider ist dies nicht der Fall."

Metzler-Klenk stimmte Hafner zu. Der unzumutbare Zustand werde von allen Gemeinderatsfraktionen seit Jahren angemahnt aber: "Es geschieht nichts." Sie stellte auch die Frage, wie es in Zeiten der Corona-Pandemie weitergehen solle und vermutete, dass wieder viele Ideen und Vorhaben nicht verwirklicht werden. Dann wandte sie ihr Wort an Bürgermeister Joachim Bösenecker: "Ich verstehe den Arbeitsaufwand, kann aber nicht nachvollziehen, dass Ihnen, Herr Bürgermeister, nicht mehr daran gelegen ist, den Haushalt abzuarbeiten und die Mittel auszuschöpfen."

Die Firmen, die der Gemeinde zur Seite stünden, müssten endlich zeitnah die Abrechnungen und die gewünschten Leistungen erbringen. Damit meinte sie wohl auch das neue Rathaus. Seit Ende November 2018 nutzt die Verwaltung das Gebäude. Bis heute wurden aber nur wenige Schlussrechnungen gestellt. Wie die Kämmerin erklärte, liege das daran, dass noch Nacharbeiten gemacht werden mussten oder müssen. "Privatleute bauen in dieser Zeit ein Haus und wohnen darin", sagte Metzler-Klenk.

Dirk Rosenzopf (Freie Wähler/Bürgerverein) nannte die Situation das "Epfenbach-Syndrom". In Klausuren und Beratungen zum Haushalt würden viele Dinge verabschiedet und Gelder in den Jahreshaushalt eingestellt. "Aber nicht alle werden auf den Weg gebracht." Das geschehe sicherlich zum Teil unverschuldet. Doch insgesamt erwarte er mehr "Biss" beim Anpacken der besprochenen Projekte.

Die Verwaltung habe keine Mittel, um die Maßnahmen so durchzusetzen, wie sie es gerne hätte, sagte Bürgermeister Bösenecker. Es ärgere ihn auch, dass es manchmal nicht schnell gehe. Insgesamt äußerte er sich zu den Vorwürfen des Rates aber kaum.

Wie Schmitt auch erklärte, beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 993 Euro. Durch die sinkende Einwohnerzahl steigt die durchschnittliche Verschuldung.