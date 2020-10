Epfenbach. (jou) Dass es in der Krippengruppe des katholischen Kindergartens Schimmel gibt, ist der Gemeinde schon seit Längerem bekannt. Was es allerdings kosten wird, den Schaden zu beheben, wurde nun bei der jüngsten Ratssitzung öffentlich. Die Summe, die die Gemeinde bezahlen muss, beträgt rund 70.000 Euro.

Moritz Schaffrath von der Verrechnungsstelle Obrigheim, die zur Erzdiözese Freiburg gehört und für den Kindergarten zuständig ist, hat berichtet, dass zunächst zum Ende des vergangenen Jahres ein kleiner Schimmelfleck in einem Krippenraum, der sich im Anbau der Einrichtung befindet, sichtbar war. Da dieser an den Sanitärbereich angrenzt, habe man zuerst gedacht, dass es an der Dusche liegen könnte, erklärte Schaffrath. "Die gesamte Tragweite wurde jedoch erst mit der weiteren Ursachenforschung deutlich." Nach genauerer Untersuchung sei klar geworden, dass die wesentliche Bausubstanz in mehreren Räumen vom Schimmel bereits zerfressen war. Grund dafür waren fehlende Abdichtungen. Ein Sachverständigen-Gutachten ergab, dass "keine Gesundheitsgefahr für die betreuten Kinder und die Mitarbeitenden bestand", erklärte Schaffrath. Um zu überprüfen, ob sich der Schimmel womöglich noch an anderen Stellen ausgebreitet hat, wurden weitere Wände geöffnet. Dabei stellte sich heraus, dass diese nicht betroffen waren.

Trotzdem konnten die Räume nicht mehr genutzt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Kinder dann im Sommer umziehen, denn der Platz hätte für alle zu betreuenden Kinder unter Pandemie-Bestimmungen nicht ausgereicht. Daher sind die Kleinen nun im alten Teil des Gebäudes untergebracht. Bis Dezember soll ein Normalbetrieb in den Räumen aber wieder möglich sein.

"Gott sei Dank war der Schimmel nicht gesundheitsgefährdend", sagte Manfred Hafner (CDU) und fügte hinzu, dass man mit einem blauen Auge davon gekommen sei. Das sah Beate Mezler-Klenk (SPD) nicht so: "Das ist ärgerlich", sagte die Gemeinderätin. Die Substanz sollte 20 bis 30 Jahre halten. Sie unterstrich, dass die Verantwortlichen zu ihrer Verantwortung stehen sollten. Dieser Meinung war auch Dirk Rosenzopf (Freie Wähler). Man solle mit Nachdruck schauen, dass die Gemeinde nicht auf den Kosten sitzen bleibt. "Für mich wäre eine schwarze Null erstrebenswert." Zwar gebe es keine Garantie mehr, aber man versuche, eine Gewährleistung zu bekommen, sagte Bürgermeister Joachim Bösenecker. Es sei "aber schon ärgerlich", dass diese Schäden bei einem Gebäude auftreten, das noch keine acht Jahre alt ist.

Der Auftrag zur Sanierung wurde an die Firma Kurt Sauer aus Epfenbach vergeben. Sie hat das billigere von zwei Angeboten angegeben.