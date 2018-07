Epfenbach. (cba) Vor drei Wochen fehlten noch 180 Verträge bis zur Mindestabschlussquote von 470, jetzt sind selbst Bürgermeister Joachim Bösenecker und Arno Maruszcyk, Projektmanager der Breitbandversorgung GmbH (BBV), überrascht: Bis Montag wurden die Abschlusszahlen verdoppelt.

Über 70 Prozent der Epfenbacher Haushalte gehen mit der BBV, die sich für den Spatenstich zum Breitbandausbau im Ort rüstet und damit nach Meckesheim, Mönchzell, Eschelbronn, Neidenstein und Daisbach die sechste Kommune der umliegenden Region im "Portfolio" hat.

Mit 674 Verträgen wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Möglicherweise könne noch vor Weihnachten mit dem Tiefbau begonnen, könnten im April/Mai die ersten Haushalte ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen werden, meint Arno Maruszcyk.

Damit dürfte Epfenbach, das im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden unter den wohl schlechtesten Übertragungsraten leidet, bald als weißer Fleck von der Internetlandkarte verschwunden sein. Angestrebt sei, der Merianschule sowie dem Gewerbegebiet zeitliche Priorität einzuräumen, versprach Maruszcyk.

Und was ist mit den Vorarbeiten des Zweckverbands Fibernet? "Wir arbeiten mit dem Zweckverband zusammen." Im Dorf liegen bereits sieben aktivierte Kabelverzweiger. "Anhand dieser Standorte müssen wir jetzt in die Flächenplanung gehen", so Maruszcyk, der auch einräumt, dass möglicherweise dort, wo bereits in den vergangenen Monaten Kabel verlegt wurden.

"Da reicht die Röhrchenzahl nicht aus", so Maruszcyk. Dennoch werde angestrebt, ein erneutes Aufgraben zu vermeiden. Der Anschluss soll nach und nach erfolgen. "Wir warten nicht erst, bis alle Haushalte ans Netz gehen können." Der Bürgermeister sprach von einem "riesengroßen Schritt in die digitale Zukunft."

Unterdessen geht die Akquise von Vorverträgen durch die BBV andernorts weiter. Während in Waibstadt das Angebot angesichts eines zaghaften Zuspruchs bis auf Ende Juli verlängert wurde, startete das Unternehmen seine Werbung in Helmstadt-Bargen.

Am Mittwoch, 19 Uhr, gibt es hierzu eine Informationsveranstaltung in der Schwarzbach-Halle. Die BBV wirft den kostenlosen Hausanschluss in die Waagschale und verlangt im Gegenzug eine zweijährige Vertragsbindung beim Anschluss von Telefon, Internet oder Fernsehen via Glasfaser.