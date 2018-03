Epfenbach. (zg) Wer hat Zeit und Lust mit dem Chor "Tonspur" durch die Zeit zu reisen? Für ein Zeitmaschinen-Projekt, bei dem der gemischte Epfenbacher Chor im kommenden Jahr quer durch alle "Tonspur"-Zeiten reisen möchte, werden noch Mitwirkende gesucht. Auf seiner Reise wird "Tonspur" die schönsten musikalischen Momente seines zehnjährigen Wirkens wieder aufleben lassen aber auch in die Zukunft blicken: Im Jahr 2019 feiert der Chor sein zehnjähriges Bestehen. Grund genug, ein neues Chorprojekt zu starten und eine tolle Show unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" vorzubereiten. Hierbei setzt Chorleiter Friedemann Buhl auf sorgfältig ausgesuchte Lieder, originalgetreue, selbst geschriebene Arrangements und hohe Ansprüche an die Chormusik. Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen, letztlich sei "Tonspur" ein "bunt gemischter Haufen normaler Leute mit normalen Stimmen, der ganz passabel singt, wenn er gekonnt angeleitet wird", so die Selbstbeschreibung.

FiInfo: Ein erstes Treffen findet am Dienstag, 6. März, um 20 Uhr im Josefshaus in Epfenbach statt. www.Tonspur-eV.de.