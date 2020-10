Auch in den Gärten des Neubaugebietes soll die Natur einziehen. Foto: Anjoulih Pawelka

Epfenbach. (jou) Die Gremiumsmitglieder haben bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Besuch empfangen. Dietmar Glup vom Planungsbüro "Sternemann & Glup" informierte den Rat ausführlich über die Anhörung der Öffentlichkeit und der Behörden in Bezug auf den Bebauungsplan für das neue Baugebiet "Betheläcker".

Man sei mittlerweile auf der Zielgeraden, erklärte Glup, der auch sagte: "Es war ein längerer Weg." Nun seien aber unter anderem der Umweltbericht und das artenschutzrechtliche Gutachten vorhanden. Außerdem habe es Gespräche mit Anwohnern gegeben. Insgesamt seien 21 Stellungnahmen eingegangen. Immer wieder betonten alle Seiten, wie frühzeitig die Anhörungen der unterschiedlichen Institutionen in die Wege geleitet wurden.

Zu Beginn der Ausführungen ging es um Schottergärten. Die Gemeinde möchte diese in dem Gebiet verbieten. Dies noch einmal in den Bebauungsplan aufzunehmen, hielt Glup für unnötig, da Schottergärten formal schon seit 1995 verboten seien. Die Frage sei nur, wer das bei bereits bestehenden Gärten kontrolliere. Bürgermeister Joachim Bösenecker plädierte dafür, das Verbot trotzdem in den Bebauungsplan aufzunehmen. "Doppelt hält besser", meinte er.

Aber auch der Eingriff in die Natur war Thema. So ist die Gemeinde mit 468.000 Ökopunkten im Defizit. Daher müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Zwei dieser Maßnahmen sind unter anderem, zwölf Nistkästen für Vögel und sechs Fledermaushöhlen zu installieren. Die Nistkästen müssen jährlich gereinigt werden. Gemeinderat Dirk Rosenzopf (Freie Wähler) fragte, wer sich darum kümmert. Wie sich herausstellte, ist das Aufgabe der Gemeinde. Die finanziellen Mittel dafür kommen aus den Einnahmen des Baugebietes. Glup betonte auch, dass die Maßnahmen nicht zu Lasten der Landwirte gehen sollen.

Ebenso ging es in der Ausführung um Gehwege. Das Straßenverkehrsamt empfiehlt im Neubaugebiet beidseitige Gehwege. Die Gemeinde möchte aber lieber fast überall Fußgängerpflaster verlegen. Das sehe gestalterisch besser aus, falls das Gebiet einmal zu einer verkehrsberuhigten Zone werde, erklärte Glup. Gemeinderat Karsten Emmerich (Freie Wähler) sah das Vorhaben eher kritisch. Er plädierte dafür, auf jeder Straßenseite Gehwege zu bauen. Der Verkehr würde nicht weniger werden und erfahrungsgemäß würden Autos auf den Gehwegen parken. So gebe es wenigstens eine freie Seite.

Schlussendlich haben die Gemeinderäte den Bebauungsplan-Entwurf aber einstimmig gebilligt.