Daniel Wipfler betreibt eine Autowerkstatt. In seiner Freizeit verziert er sein Haus in der Waibstadter Straße mit rund 10 000 LED-Leuchten. Foto: Anjoulih Pawelka/Christiane Barth

Epfenbach. (jou) Es leuchtet, blinkt und glitzert am Haus von Daniel Wipfler und seiner Familie. Der 37-Jährige hat wahrscheinlich die üppigste Weihnachtsbeleuchtung im Dorf.

Da hängen Lichterketten nicht nur am Geländer zum Eingang des Hauses und an der Garage, sondern auch von der Dachgaube und dem Gartenzaun herab. Leuchtende Zuckerstangen in Rot und Weiß, bunte Lichternetze und ein aufblasbarer Weihnachtsmann der leuchtet und mit seinem Schlitten und den Rentieren auf dem Garagendach Richtung Haus fährt, schmücken das Gebäude. Am Eingang steht ein Schneemann, fest im Boden verschraubt, der beinahe zwei Meter groß ist, neben einem fast genauso großen Nussknacker. Ja, man könnte sagen, Wipfler ist ein großer Weihnachtsfan.

Schon sein Vater habe das Elternhaus immer weihnachtlich geschmückt, und dazu gehörte eben auch die passende Beleuchtung. Irgendwann hat das der Sohn übernommen und sich dabei von seinem Lieblingsfilm "Schöne Bescherung" inspirieren lassen, in dem der Hauptdarsteller sein Haus von oben bis untern mit Lichterketten schmückt. Die liegen dann beispielsweise über den Dachziegeln. Das ist auch Wipflers Ziel, der sein Haus mit der Zeit auch ganz einkleiden möchte.

Entwickelt hat sich die Leidenschaft langsam. Seit die Familie vor sieben Jahren in die Waibstadter Straße gezogen ist, hat er jeden Advent mehr Beleuchtung an dem Haus installiert. Dabei achte er darauf, dass es harmonisch aussieht und nicht wie "gewollt und nicht gekonnt", erzählt der 37-Jährige, der eine freie Autowerkstatt in Reichartshausen betreibt. Mittlerweile zieren knapp 10.000 LED-Lichter das Haus. Dazu kommen zwei Projektoren, die unter anderem sich bewegende Christbaumkugeln an die Wand scheinen lassen.

Anfang November beginnt Wipfler mit dem Aufbau. Dann verbringt er täglich ein bis eineinhalb Stunden damit, die Lichter anzubringen. Die letzten drei Samstage vor dem ersten Advent investiert er komplett für den Aufbau. Wipfler beginnt an der Straßenseite. Die Herausforderung sei vor allem das Schmücken des Dachs. Da steigt er dann sechs bis acht Meter in die Höhe, während seine Frau die Leiter vom Fenster aus hält. Das sei schon ein wenig gefährlich, "aber es rentiert sich".

Die Stromrechnung sei überschaubar, da er nur LED-Lichter verwendet und die Beleuchtung täglich nur von 17 bis 23 Uhr brennt. Er mache das vor allem für die Kinder, die des Öfteren mit ihren Eltern an dem Haus vorbeigehen. Daher hat er auch nichts dagegen, wenn diese auf den Hof laufen. Noch bis 7. Januar ist das Haus beleuchtet. Bis dahin hat Wipfler auch wieder Fotos gemacht, auf denen er dann analysiert, was ihm gefallen hat und was weniger. Das verändert er dann im nächsten Jahr.