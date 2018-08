Epfenbach. (cba) Junge Familien sind die Zielgruppe des Neubaugebiets. Die Kindergärten jedoch kratzen an der Kapazitätsgrenze. Zwar ist nach derzeitigen Planungen zu erwarten, dass die "Betheläcker" erst 2020 bebaubar sind, doch bereits jetzt reicht das Angebot im evangelischen Kindergarten nicht mehr. Denn die Nachfrage nach U3- sowie nach Ganztagsplätzen hat deutlich zugenommen.

Auch der katholische Kindergarten ist randvoll. In einer Kindergartenausschusssitzung sei nun vorgeschlagen worden, die Kleinkindgruppe in der evangelischen Einrichtung wieder als AM/VÖ-Gruppe (Altersmischung/verlängerte Öffnungszeit) zu betreiben. Damit könne der Nachfrage entsprochen werden, hieß es in der jüngsten Gemeinderatsitzung.

Auch wurde bei der Sitzung betont, dass zunächst "Personal beschafft" werden müsse, da dieses namentlich für die Betriebserlaubnis der AM/VÖ-Gruppe angegeben und im Antrag aufgeführt werden müsse. Manfred Hafner betonte, die Mitarbeiter der beiden Kindergärten planten einen runden Tisch, um einheitliche Aufnahmekriterien zu erarbeiten. "Damit da kein Missverhältnis entsteht", sagte Hafner.