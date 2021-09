Epfenbach. (cba) Ein Verein, dessen Mitglieder einen Altersdurchschnitt über der 70-Jahre-Marke aufweisen, hat es nicht leicht, wenn es darum geht, sein Domizil zu renovieren. Doch der Heimatverein hat das geschafft und feierte nun bei bestem Wetter und Sonnenschein in kleiner Runde seinen ersten Besuchstag nach langer Corona- und Renovierungspause.

Die Gemeinde Epfenbach ist Eigentümerin des denkmalgeschützten Gebäudes, in dem der Heimatverein die Relikte aus vergangenen Jahrhunderten aufbewahrt – ein Doppelhaus, in dessen einer Hälfte für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern gesorgt wird und in dessen anderer Hälfte alte Webstühle, Uromas Bettlaken und Uropas Dreschflegel aufbewahrt werden. Rund 300 Mitglieder zählt der Verein, eine stattliche Zahl, die mit den jährlichen Vereinsbeiträgen dafür sorgt, dass Geld in die Kasse kommt. Eine weitere wichtige Einnahmequelle ist der Markttag, bei dem der Verein immer mit von der Partie ist. Die Pandemie sorgt allerdings dafür, dass diese Einnahmequelle derzeit wegfällt.

Für das renovierungsbedürftige Gebäude – der frühere Fronhof, der vom Kloster Lobenfeld im 15. Jahrhundert errichtet und im Jahre 1718 umgebaut wurde – musste nun Geld in die Hand genommen werden. "Eigentlich ist der Hausbesitzer auch für die Restauration zuständig", sagt Thomas Ambiel, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Doch habe man nun nach drei Jahren eine gute Lösung gefunden. Der Heimatverein finanzierte mit einer Spende von 25.000 Euro, die sich aus den Mitgliedsbeiträgen sowie den Einnahmen aus dem Markttag speiste, die Fassadensanierung, bei der die Balken und die Verschränkung des Fachwerkgebäudes teilweise erneuert wurden (wir haben berichtet). Die ortsansässige Firma Sauer setzte die Rundum-Restauration dann um. Etwa ein Jahr lang dauerten die Arbeiten an. Ambiel spricht jetzt von einer "gelungenen Sache".

Kopfzerbrechen bereitet ihm aber die Heizung. Denn das Gebäude wird von einer Elektroheizung erwärmt – ein riesengroßer Stromfresser. Die Temperatur niedrig zu halten, um Kosten zu sparen, ist aber nicht ratsam, da die alten Gegenstände im Museum darauf empfindlich reagieren. Das Papier, etwa wie die Almosenbücher vom Kloster Lobenfeld, werden bei Kälte klamm und zersetzen sich schneller. "Wenn man all das erhalten will, muss man für entsprechende Raumtemperaturen sorgen", verdeutlicht er.

Der Verein hat auch Nachwuchsprobleme. Nur drei Mitglieder sind unter 60. Zuwachs an jüngeren Leuten, die sich im Verein engagieren oder einfach nur teilhaben möchten, ist nicht in Sicht. Unterdessen wird an einem weiteren Exponat gearbeitet, dem Nachbau eines alten Antriebs, wie es früher beispielsweise für eine Bandsäge benutzt wurde. "Eine Stange mit vielen Rädern", erklärt Ambiel. Im nächsten Frühjahr soll es fertig sein. Es fehlt aber noch ein Antriebsaggregat. Auch darum müssen sich die Mitglieder nun kümmern.

Außerdem hat der Heimatverein seit geraumer Zeit einen Facebook-Account, den Ambiel pflegt. Auch da erhofft er sich nun etwas mehr "Traffic", also Bewegung und Besucherzahlen, um die Traditionen, Bräuche und Besonderheiten des Dorfes auch im Internet hochzuhalten. Ende September ist außerdem eine Grenzumgehung geplant. Der sich auf 17 Kilometer ausdehnende Umfang des Dorfes soll mit der Vorstandschaft und der Bevölkerung auf Schusters Rappen erwandert und erkundet werden.

Info: Geöffnet hat das Museum an jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr. Im November, Dezember und Januar soll allerdings nur nach Bedarf geöffnet werden. Führungen sind auch im Herbst nach Vereinbarung möglich. Es gilt die "3G-Regel".