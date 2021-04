Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Die Vorbereitungen für das Baugebiet "Betheläcker" schreiten voran. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hat nun Dietmar Glup vom Planungsbüro "Sternemann und Glup" über die Ergebnisse der Anhörung der Öffentlichkeit beim Bebauungsplanverfahren berichtet.

15 Stellungnahmen sind von unterschiedlichen Behörden und Trägern öffentlicher Belange bei der Gemeinde eingegangen. In der Sitzung wurden diese Empfehlungen nun abgewägt und teilweise in den Bebauungsplan aufgenommen. Unter anderem merkte das Baurechtsamt an, dass die Formulierung "Dorfgebiet" auch beinhaltet, dass das Halten von Großtieren als Hobby möglich ist. Dies solle in die Satzung übernommen werden. Damit aus dem Wohngebiet kein "Tiergebiet" wird, hat sich der Gemeinderat dann dazu entschieden, dass nicht mehr als 15 Großvieheinheiten erlaubt sind.

Friedbert Ziegler (SPD) fragte, was Großvieheinheiten sind und sagte, dass es ihm lieber wäre, wenn im Wohngebiet keine Großtiere gehalten werden würden. Glup erklärte daraufhin, dass es sich hierbei zum Beispiel um ein Rind handeln könnte. Ein Kalb wiederum zähle nur um die 0,4 Großvieheinheiten. Glup stimmte dem Gemeinderat auch in dem Punkt zu, dass er es ebenfalls besser finden würde, "wenn die Forderung nicht im Raum" gestanden hätte. Er könne aber nicht sagen, ob in dem Baugebiet jemals mit Tieren zu rechnen sei. Die Option sollte allerdings erhalten bleiben. Ebenso sei dies ein "theoretischer Konflikt" mit praktikabler Lösung.

Und auch das Amt für Naturschutz und Landwirtschaft, also die Untere Naturschutzbehörde, hat sich zu dem Bebauungsplanverfahren geäußert. Sie hat empfohlen, dass Zäune nur dann zulässig sein sollen, wenn Kleintiere wie Igel die Stützmauern passieren können. Da die Mauern teilweise aber nötig sind, hat sich der Gemeinderat auf Empfehlung des Planungsbüros dagegen entschieden, die Empfehlung in die Satzung aufzunehmen. Ebenfalls räumte Glup die Zweifel der Behörde aus, dass durch den vorgesehenen Spielplatz neben der Streuobstwiese zu viel Natur verloren geht und somit die Ausgleichsbilanz zu gering ausfällt. Es gebe auf der Wiese nur eine "ganz untergeordnete Spielfunkton", sagte Glup.

Klagen gab es hingegen von der Unteren Landwirtschaftsbehörde, die monierte, dass durch das Neubaugebiet der Landwirtschaft zu viel Fläche verloren ginge. Glup relativierte das: Teile der vier Ausgleichsmaßnahmen seien schon grün und würden nicht als Ackerfläche genutzt. Diese seien in den insgesamt 9500 Quadratmetern Ausgleichsfläche eingerechnet.

Außerdem hat sich ein Anwohner des angrenzenden Baugebiets gemeldet, der es begrüßen würde, wenn die Wohnungen ein bisschen weiter von seinem Grundstück entfernt sind. Begründet hat er das damit, dass er so, wenn er möchte, dort Tiere halten könnte. Glup schlug vor, dass ein Schutzstreifen den "Konflikt wesentlich entschärfen" würde. Eine Anfrage beim Baurechtsamt und dem Anwohner habe ergeben, dass beide Seiten mit dem Vorschlag einverstanden wären.

Man werde die "kleinen Modifizierungen im Entwurf" nochmals auslegen, allerdings kürzer als normal vorgesehen, erklärte Glup und fügte hinzu, dass der Gemeinderat dann in seiner Sitzung im Juni das Verfahren beschließen und so im Sommer die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden könnten.

Auf die Frage aus dem Gremium, wann der Baubeginn sein könnte, sagte Glup: "Ich will mich nicht auf die Woche festlegen", stellte aber in Aussicht, dass die Erschließung im Herbst beginnen könnte. Die Arbeiten dauern neun bis zwölf Monaten. Das heißt, dass Grundstücksbesitzer ungefähr in eineinhalb Jahren ihre Häuser dort bauen können. Der Gemeinderat hat den Bebauungsplanentwurf ohne Gegenstimme verabschiedet.