Von Christiane Barth

Epfenbach. Eine Geldspende, die hohe Wellen schlägt: In seiner Januar-Sitzung verwehrte der Gemeinderat die Annahme von 100 Euro, eines Geschenks, das AfD-Landtagsmitglied Hans-Peter Stauch der Gemeinde zu machen gedachte, als Ausgleich für ein Bußgeld, das diese an die Bundesnetzagentur zu zahlen hatte. Jetzt fand dieses Geld jedoch andere Kanäle: nämlich die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr. Der Betrag wurde zudem aufgestockt auf 150 Euro.

Zur Vorgeschichte: Die Bundesnetzagentur forderte von der Gemeinde im vergangenen Jahr ein Bußgeld von 55 Euro, weil die Freiwillige Feuerwehr Epfenbach seit Jahren auf einem Lokalkanal unterwegs sei, für den sie keine Genehmigung besitze. Der Bürgermeister sah das anders: Dem Vorwurf, gegen das Telekommunikationsgesetz verstoßen zu haben, könne er nicht folgen, da das Landratsamt der Epfenbacher Wehr bereits im Jahr 1997 den Lokalkanal 392 zugewiesen habe, auf dem diese sich bis heute intern verständigt. BM Joachim Bösenenecker stieß sich zudem daran, dass für die ehrenamtlich und im Dienst für Leib und Leben der Mitbürger engagierten Floriansjünger eine Verwarnung ausgesprochen wurde, was nach seiner Ansicht völlig daneben sei.

Die Gemüter erhitzten sich, auch Politiker auf Landesebene schalteten sich schließlich ein.

Unter ihnen AfD-Mitglied Hans-Peter Stauch, der die Spende als Entschädigung für das Bußgeld deklarierte. Doch das sahen nun die Gemeinderäte anders: Bei acht Gegenstimmen, zwei Befürwortern und drei Enthaltungen lehnten diese im Januar erstmals geschenktes Geld ab. Die Gemeindeverwaltung schickte die 100 Euro per Überweisung an den Abgeordneten zurück. Jetzt hat Hans-Peter Stauch nachgelegt: In einem Schreiben von 29. Januar an die Gemeindeverwaltung teilte er nun mit, er werde sich nicht davon abhalten lassen, seine "Spende an die Freiwillige Feuerwehr aus Sympathie und angeborenem Gerechtigkeitsempfinden zu tätigen." 150 Euro habe er daher an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr überwiesen, informiert das Landtagsmitglied zudem in einem Schreiben an den Bürgermeister, datiert auf den 7. Februar.

Auf der Facebook-Seite des Politikers wird der Vorgang seit der Ablehnung des Geschenks durch die Bürgervertreter rege kommentiert. So hat Stauch auch ein Schreiben gepostet, das er an den Gemeinderat richtete. Darin schreibt er unter anderem: "Durch die von einer Mehrheit Ihres Gremiums beschlossene publikumswirksame Zurückweisung meiner kleinen Spende an Ihre Freiwillige Feuerwehr, die ich aufgrund schwer nachvollziehbaren Behördenhandelns getätigt habe, haben Sie mir eine kostenlose Publicity verschafft. Mein Budget für Öffentlichkeitsarbeit haben Sie somit um ein Vielfaches des Spendenbetrags entlastet."

Die "nach oben katapultierten Klickzahlen" auf Stauchs Facebook-Seite innerhalb der letzten Tage sprächen Bände, so dieser. Die "Geringschätzung pluralistischer Meinungsvielfalt" und die "anmaßende Bevormundung" der in der Feuerwehr "engagierten Bürger" durch die Räte hätten so letztlich "ihr Gutes". Stauchs Bitte an Bösenecker: Das Geld solle für einen geselligen Kameradschaftsabend verwendet werden.

Ob das Geld nun von der Feuerwehr angenommen oder zurückgewiesen werde, hierzu wollte sich Kommandant Oliver Kohlhepp nicht äußern. Bürgermeister Bösenecker äußert sich durchaus: "Ich gehe davon aus", glaubt dieser, dass die Spende im Ort bleibt. "Die Feuerwehr kann das Geld gut gebrauchen."