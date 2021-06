Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Kann man einen Vertrag über die Schulsozialarbeit mit einem Unternehmen abschließen, das für die Leistung beinahe 5500 Euro mehr verlangt als andere Firmen? Der Epfenbacher Gemeinderat ist der Meinung, dass das geht, lediglich Bürgermeister Joachim Bösenecker war anderer Meinung.

Daher hat die Schulsozialarbeit in der Merian-Schule im Gremium zu einer längeren Diskussion geführt. Die SRH Schulen GmbH, die die Sozialarbeiter stellt, hat ihren Vertrag zum Januar dieses Jahres angepasst. Demnach soll bei einem krankheitsbedingten Ausfall der pädagogischen Fachkraft bis zu vier Wochen lang keine Vertretung zur Verfügung gestellt werden. Außerdem erhöhen sich die Kosten monatlich um rund 3600 Euro auf dann knapp 43.500 Euro im Jahr.

Wie Bösenecker mitteilte, seien die Änderungen wohl nicht verhandelbar gewesen. Daher hat er sich an das Kommunalrechtsamt gewandt, das ihm abgeraten hat, den Vertrag zu unterschreiben. Daraufhin hat die SRH den bereits seit Jahren bestehenden Vertrag zum 31. Juli gekündigt. Nun hat die Verwaltung die Stelle für die Schulsozialarbeit neu ausgeschrieben und drei Angebote erhalten. Das günstigste sollte in der jüngsten Sitzung zur Abstimmung stehen. Doch daraus entstand eine Diskussion, denn alle Fraktionen waren sich einig, dass man gerne mit der SRH weiterarbeiten möchte. So erklärte Manfred Hafner (CDU), dass er es für sinnvoll halte, wenn innerhalb einer Schule und in einer Gemeinde die gleichen Personen die Schulsozialarbeit betreuen. Das war zwischen der Merian- und der Gesamtschule bis jetzt der Fall. Außerdem lobte er das hohe Engagement der Pädagogin sowie deren hohe Akzeptanz bei den Kindern und Eltern.

Beate Metzler-Klenk (SPD) wiederum war "etwas verwirrt" darüber, dass Bösenecker das Gremium nicht früher darüber informiert hatte. Man habe mit der SRH immer gut zusammengearbeitet, ein Wechsel des Trägers sei "pädagogisch überhaupt nicht sinnvoll". Außerdem sehe sie das als Vertrauensbruch gegenüber dem Anbieter. "Das wollte ich gar nicht." Freie-Wähler Sprecher Dirk Rosenzopf wies auch darauf hin, dass andere Gemeinden dem Angebot wohl zugestimmt hätten. Darauf erwiderte Bösenecker, dass diese vielleicht nicht die Rechtsaufsichtsbehörde kontaktiert hätten. Auf die Frage von Friedbert Ziegler (SPD), ob es Probleme gäbe, wenn man trotz allem weiterhin die SRH engagiere, antwortete Bösenecker mit ja. Das Kommunalrechtsamt würde das prüfen. Hafner war sich allerdings sicher, dass das mit der entsprechenden Begründung kein Problem sein sollte. Daher schreckte es den Gemeinderat nicht ab, das zur Abstimmung stehende Angebot eines anderen Anbieters in Höhe von rund 38.000 Euro für die gleiche Leistung abzulehnen. Lediglich der Rathauschef stimmte dafür.

Damit ist das Thema allerdings noch nicht vom Tisch. Wie die RNZ erfuhr, hat Bösenecker gegen den Beschluss am Montag Widerspruch eingelegt. Das kann er innerhalb einer Woche nach der Gemeinderatssitzung. Darüber sei er nicht glücklich, "aber mir bleibt nichts anderes übrig". Auf Nachfrage vergleicht er die Schulsozialarbeit mit einer Tankstelle. Habe man zwei davon in einer Gemeinde, würde man ja auch bei der tanken, die billiger ist. "Durch die Entscheidung des Gemeinderates, die Schulsozialarbeit an die SRH-Schulen GmbH zu vergeben, entsteht der Gemeinde Epfenbach ein finanzieller Nachteil", schreibt Bösenecker in einem Brief an die Gremiumsmitglieder, der der RNZ vorliegt. Darin begründet er seine Entscheidung auch mit der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Laut dieser sind die Kommunen dazu verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln. Zwar könne er die in der vergangenen Sitzung vorgetragenen Argumente ein Stück weit nachvollziehen, dass dies aber mehr als 5000 Euro wert sei, "ist dahingestellt".

Doch wie geht es nun weiter? Innerhalb der nächsten drei Wochen muss das Gremium noch einmal zusammenkommen und darüber beraten. Wird das günstigere Angebot wieder abgelehnt, entscheidet das Landratsamt über die Richtigkeit.