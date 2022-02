Von Friedemann Orths

Epfenbach. Wer in diesen Tagen in den Feldern am östlichen Ortsrand an der Reichartshäuser Straße spazieren geht, der kann die Vorzeichen für eine größere Baumaßnahme schon sehen: Baumstümpfe, Sägespäne, Reisighaufen und Reifenspuren zeugen von den Vorarbeiten des Bauhofs für die Zusammenlegung zweier Hochwasserrückhaltebecken (HRB). Aus zwei mach eins: Schon seit dem Jahr 2013 gibt es Pläne, die beiden HRB "Innerer Hauspfad" und "Innere Wanne" zu einem großen Becken zusammenzulegen. Sie liegen etwas außerhalb der Gemeinde in den Feldern am Weihergraben. Jetzt wird das Unterfangen konkreter, eventuell könnte es im April losgehen, sagt Bürgermeister Joachim Bösenecker.

Der wuchtet zum Gespräch einen dicken Ordner auf den Tisch, in dem Hauptamtsleiter Florian Rutsch alle für das Projekt relevanten Dokumente, Stellungnahmen und Pläne zusammenträgt. Die Becken sollen zusammengelegt werden, weil sie bei einem Hochwasser, das statistisch gesehen alle 100 Jahre auftreten kann, nicht mehr genug Schutz bieten würden, denn sie weisen auch bauliche Mängel auf. Unter anderem fehlt der Dammkronenweg, Bäume auf dem Damm könnten bei Hochwasser umstürzen und ihn beschädigen, stand damals auf einer Mängelliste. Eines der Becken sei auch nur für ein zehnjährliches Hochwasser ausreichend. Das neue Becken soll 10.300 Kubikmeter Wasser fassen können, die beiden alten hatten Fassungsvermögen von "nur" 3700 beziehungsweise 2650 Kubikmetern.

Schon in der Vergangenheit lief eines der Becken bei sommerlichem Starkregen manchmal über und sorgte für "Schlammfluten" auf der Reichartshäuser Straße, erzählt der Bürgermeister. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert und noch Schlimmeres verhindert wird, investiert die Gemeinde etwa 946.000 Euro. Der Großteil wird allerdings mit Fördergeld aus dem Programm "Wasserwirtschaft und Altlasten" finanziert, das sind rund 840.000 Euro.

Doch warum hat’s so lange gedauert, schließlich stand das neue Becken schon 2013 auf den Tagesordnungen der Gemeinderäte? Das sei "relativ normal", findet Bösenecker, schließlich sei das Bauvorhaben ein "massiver Eingriff" in die Natur. Bei Artenschutzuntersuchungen wurden Reptilien und Zauneidechsen entdeckt. Für deren verlorenen Lebensraum muss Ausgleich geschaffen werden. Wie das genau geschehen soll, wird in den kommenden Tagen festgelegt.

Auch die Pläne für das eigentliche Bauwerk haben sich im Laufe der Zeit geändert, so muss zum Beispiel das Einlaufbauwerk in der Nähe der Reicharthäuser Straße vergrößert und zu einem sogenannten Einlaufdruckbauwerk umgebaut werden, um die größeren Wassermassen durchlassen zu können. Bösenecker berichtet sogar von einer Luftbildauswertung, bei der Experten Bilder aus den Jahren 1944/45 analysierten und anhand der Kraterformen sehen können, ob die Bauarbeiter auf eine nicht explodierte Fliegerbombe stoßen könnten.

Wenn dann die Bagger anrücken, werden die beiden Dämme, die die Becken voneinander abgrenzen, abgetragen, und die "Vorderseiten" der Becken werden zu einer zusammengelegt. Das bedeutet auch, dass der asphaltierte Feldweg zwischen den beiden Becken weichen muss. Er soll südlich um das Bauwerk herumlaufen, dafür werden bereits bestehende Schotterwege auf etwa 125 Metern asphaltiert – das ist wohl auch die Maßnahme, von der die Bürger am meisten "betroffen" sein werden, schließlich gehen dort viele Leute spazieren.

Dann müssen Zulaufrohre vergrößert werden, ein Graben im Stauraum der Becken muss neu gestaltet werden, und auch eine rund 50 Meter lange Zufahrt zum Staubecken wird angelegt. Das neue Durchlassbauwerk muss gebaut werden, und am Einlass wird ein Grob-Rechen installiert, um den Zulauf zu sichern. Zusätzlich werden Palisaden errichtet, die Treibholz aufhalten sollen.

Bevor die Menschen vor dem Hochwasser geschützt werden, müssen aber die tierischen Bewohner geschützt werden. Laut Bösenecker wird der Bau des Rückhaltebeckens eine Fläche von rund 3500 Quadratmetern "belegen", zusätzliche knapp 3000 Quadratmeter kommen als "Arbeitsbereich" noch dazu. Deshalb wird man auch einen Krötenschutzzaun aufstellen müssen. Und um die Eidechsen vom Eierlegen abzuhalten, sollen die Wiesen auf dem Gebiet regelmäßig gemäht werden. Eine Folie über der gemähten Wiese soll die Reptilien im Frühling vertreiben, wie ein Ingenieurbüro für Umweltplanung vorgeschlagen hat.

Ob es tatsächlich im April losgehen kann, hängt jetzt von der weiteren Planung ab. Die meisten Bäume und Sträucher wurden aber zur Sicherheit schon mal abgeholzt, denn das darf man, ebenfalls wegen des Naturschutzes, nur noch bis Ende Februar.