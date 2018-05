Sinsheim. (zg) Das 150-jährige Bestehen der Elsenztalbahn auf dem Streckenabschnitt Meckesheim - Sinsheim - Bad Rappenau soll am 24. Juni in großem Stil gefeiert werden. Das Programm steht nun, so teilte die Sinsheimer Stadtverwaltung mit.

Zentraler Veranstaltungsort mit den obligatorischen Festreden wird der Hauptbahnhof in Sinsheim sein, aber auch in Eppingen wird ein Aktionstag organisiert. Angekündigt sind unter anderem der DB-Konzernvollbemächtigte Sven Hantel, Rhein-Neckar-Landrat Stefan Dallinger sowie Volker Heepen von der baden-württembergischen Nahverkehrsgesellschaft.

Die Eisenbahnfreunde Kraichgau öffnen ihren historischen Lokschuppen und ermöglichen damit einen Blick auf ihre Demonstrationsanlage. Rund um den Lokschuppen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Informationen, Mitmachaktionen und Vorführungen. Für Speis und Trank sorgen neben den Eisenbahnfreunden Kraichgau die Landfrauen und die DLRG-Ortsgruppe. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Stadtkapelle Sinsheim.

Informationsstände über den öffentlichen Personennahverkehr gibt es bei verschiedenen Verkehrsgesellschaften. Die Leader-Initiative für Regionalentwicklung informiert über das Förderprogramm "Kraichgau - gestalte mit". Die Stadt Sinsheim macht mit einem Informationsstand auf die "Heimattage 2020" aufmerksam und stellt außerdem die "Sinsheimer Erlebnisregion" und damit die touristischen Anziehungspunkte der Stadt und Umgebung vor.

Eine Fahrzeugschau auf Gleis 3 des Hauptbahnhofes mit modernen Fahrzeugen informiert über die Leistungsfähigkeit des heutigen Nahverkehrs. Historische Fahrzeuge werden am Hausbahnsteig der Eisenbahnfreunde gezeigt. Ebenfalls ist ein Zweiwegefahrzeug der Firma Zagro zu besichtigen. Alle Ausstellungsfahrzeuge sind frei zugänglich.

Ein besonderer Höhepunkt stellt das "Eingleisen" eines Güterwagens durch das Technische Hilfswerk im Rahmen einer Schauübung dar.

Aus Anlass des Jubiläums ist die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs an diesem Festtag zwischen Neckargemünd - Sinsheim - Bad Rappenau - Bad Friedrichshall und Eppingen mit der S-Bahn Rhein-Neckar (S5) bzw. der Albtal-Verkehrsgesellschaft (S42) kostenfrei. Zusätzlich finden auf dieser Strecke Dampfzugsonderfahrten mit zwei verschiedenen Dampfzügen statt. Ein historischer Schienenbus ist ebenfalls im Einsatz.

Die Strecke von Meckesheim nach Bad Rappenau war erstmals am 18. Juni 1868 befahren worden, eine Woche später wurde der Regelverkehr aufgenommen, und gut ein Jahr später ging es bis Jagstfeld. Fast hätte die Eisenbahn einen anderen Weg genommen, war doch zunächst eine Streckenführung über Waibstadt/Neckarbischofsheim nach Rappenau geplant. Die Sinsheimer erhoben allerdings Einspruch und machten offenbar gute Gründe für eine geänderte Streckenführung geltend.