Eppingen-Elsenz. (apo) Der Aufforderung des Ohrwurm-Klassikers von Conny Froboess, "Pack die Badehose ein …", folgten am Samstag vielen Menschen mit einem Sprung ins kühle Nass des Elsenzer Sees. Mit Blick auf den voll besetzten Parkplatz muss sich jedoch so mancher Badegast verwundert die Augen gerieben haben: Wie kommen die ganzen Autos auf den Parkplatz vor dem See? Die Verbotsschilder vor den Einfahren Keltergasse und Seestraße sind eigentlich unmissverständlich. Mehrmals am Tag kontrollieren hier Polizei und Ordnungsamt. "Die schreiben wir jetzt alle auf", sagte der Beamte – erbarmungslos wie die Sonne, die vom Himmel knallte.

Nach den teils chaotischen Ereignissen an der Ehmetsklinge in Zaberfeld hatte die Stadt mehrfach darum gebeten, den See zu meiden und alternativ die umliegenden Freibäder zu besuchen. Doch mit der naturnahen Idylle von Badeseen können die nicht mithalten. Entsprechend voll war es am Ufer, dessen beschattete Flachzone mit Sandsteinen so gestaltet ist, dass die Kleinen dort gefahrlos planschen können. Erfreulich war, dass sich die Gäste angesichts der Corona-Situation sichtlich um Einhaltung der Abstände bemühten. Die Liegewiesen rund um das gesamte Seeufer waren eher grüppchenweise von Sonnenhungrigen belegt. An den Wasserrändern ließ man entspannt die Füße im Wasser baumeln, über den Köpfen schützende Sonnenschirme. Luftmatratzen, Wasserbälle und allerlei aufblasbares Spielgerät wurde zu Wasser gelassen.

Zum Turnen war es mit mehr als 30 Grad eigentlich viel zu heiß, aber einige nutzten die Geräte an der Calisthenics-Anlage trotzdem zur körperlichen Ertüchtigung. Besonders Kinder hangelten an den Stangen oder schaukelten auf der mit beweglichen Ketten befestigten Hängeplatte, auf der man mit einiger Wiederholungsdisziplin sein Gleichgewicht wieder ins Lot bringen kann. Statt mahnender Personaltrainer weisen Infotafeln auf die richtige Nutzung der Geräte hin und geben Tipps zu Variationen. Einige Jugendliche nutzten die weitläufige Liegewiese, um ein paar lockere Bälle zu kicken. Wer genug von der prallen Sonne hatte, war allerdings mit einem Spaziergang im nahen Waldgelände besser bedient.

Bei Anhängern von Badeseen ist der Elsenzer See ein Geheimtipp. Er wurde um das Jahr 1680 von Menschenhand angelegt und ist das älteste Naturbad in der Region. Jedes Jahr nimmt die Stadt viel Geld in die Hand, um das Gelände zu pflegen. Allein im vergangenen Jahr flossen 250.000 Euro in die Sanierung der Sanitäranlagen und in den Seekiosk. Umso ärgerlicher ist die Tatsache, dass Besucher in diesem Jahr mangels Pächter wieder auf Bewirtung verzichten müssen. Wer darauf Wert legt, der ist derzeit in den Freibädern besser aufgehoben, zumal die Parksituation dort besser ist. Zwar können in Elsenz wegen der engen Zufahrt keine Fahrzeuge abgeschleppt werden, aber dafür müssen uneinsichtige Autofahrer mit ziemlicher Sicherheit mit einem saftigen Bußgeld rechnen.