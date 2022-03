Eppingen-Elsenz. (apo) "Bauplätze sind längst auch im ländlichen Raum sehr nachgefragt", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke beim symbolischen Spatenstich zur Erschließung des Baugebietes "Wolfsgasse II", das sich nahtlos an das bereits 2017 erschlossene Gebiet "Wolfsgasse I" anschließt. Wegen des guten Bauwetters hat die Firma Reimold bereits mit den Arbeiten begonnen, und wenn alles klappt, will man bis Ende des Jahres fertig sein. Die 51 Bauplätze könnten mit 70 Wohneinheiten Platz für rund 200 Personen bieten.

In Sachen Infrastruktur haben es kleine Ortschaften heute schwer, mit den großen mitzuhalten. Die Schaffung von neuem Wohnraum ist zwar nur eine Seite der Medaille, aber gerade in Elsenz hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Allen voran nennt Holaschke den Anschluss ans "schnelle Internet". 1,4 Millionen Euro flossen in den Ausbau der Breitbandversorgung, ein Drittel davon musste von der Stadt getragen werden, man rechnet jedoch mit einer Refinanzierung über Pachteinnahmen. Für die neuen Bauplätze werden die Anschlüsse bereits im Rahmen der Erschließung gelegt.

"Die Welt steht seit drei Wochen Kopf", sagte das Stadtoberhaupt mit Blick auf den "schrecklichen Krieg" in der Ukraine. Er vermutet, dass künftig Lieferengpässe bei der Lebensmittelversorgung und ein weiterer Anstieg der Energiepreise zu erwarten sind. Hier müsse man sich eine "gewisse Eigenständigkeit und Unabhängigkeit" erhalten. Steigende Weltmarktpreise werden vermehrt zu Hunger, Not und Fluchtbewegungen führen. Angesichts dessen sei die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wichtiger denn je. Die derzeit zu erwartenden Flüchtlingszahlen erfordern aber auch einen "pragmatischen Umgang" mit Vorschriften. Wenn jetzt ein Kind aus der Ukraine einen Kindergartenplatz bräuchte, dann müsse ihm dieser gegeben werden: "Egal ob bereits alle Plätze belegt sind."

Ortsvorsteher Mike Frank dankte der Verwaltung und dem Gemeinderat, dass die Erschließung, für die die Stadt 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stellt, so schnell gekommen ist: "Das stärkt unsere Infrastruktur." Neben Schule, Kindergarten und medizinischer Versorgung sei aber auch die Ansiedlung des Lebensmittelmarktes wichtig, der spätestens im nächsten Jahr gebaut werden soll. Die Schaffung von neuem Wohnraum und der damit verbundene Einwohnerzuzug werde sicherlich auch eine Chance für die Vereine sein. Abschließend wünschte Frank der "Truppe" der Firma Reimold alles Gute für die Arbeiten.

Den guten Wünschen schloss sich Bürgermeister Peter Thalmann an. Für ihn war der Spatenstich aber auch eine gute Gelegenheit, zurückzublicken: Nachdem die Nachfrage nach Wohnraum und Bauplätzen immer größer wird, stand man vor der Herausforderung: "Wie kommen wir noch an Grundstücke?" Dazu mussten Flächen, die vorher überwiegend landwirtschaftlich genutzt wurden, zugekauft und umgewidmet werden. Zudem wird ein neues Regenrückhaltebecken benötigt. Zusammen mit der "Wolfsgasse I" wird ein mehr als drei Hektar großes Wohngebiet entstehen. Mit Blick über das Gelände konstatierte Holaschke: "Der Ausblick weit über Eppingen hinaus ist sensationell schön."