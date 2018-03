Sinsheim. (tk) Elektromobilität in Sinsheim: Die erste professionelle Ladestation für E-Autos auf städtischem Boden haben die Stadtwerke am Mittwoch im Parkhaus Grabengasse in Betrieb genommen. Die beiden Ladesteckdosen des gängigen "Typ 2" vom Hersteller Mennekes dienten auch dazu, Erkenntnisse zu gewinnen, die in ein späteres Elektromobilitätskonzept einfließen könnten.

Eine Messlogistik laufe im Hintergrund mit, sagte Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler. Mit ihr ließen sich Daten über Akzeptanz und Ladeverhalten gewinnen. Ähnliche Ladebuchsen sollen dann auch im geplanten Parkhaus Stadthalle verbaut werden, ihre genaue Anzahl stehe aber noch nicht fest. Anhaltspunkte zum Bedarf erhoffe man sich durch den Versuch in der Grabengasse. Die Benutzung der beiden Steckdosen ist nach dem Lösen eines Parktickets kostenlos. Die Leistung der Geräte beträgt elf Kilowatt. Das Doppelsystem kostet die Stadt 3000 Euro.

Die Boxen seien hinlänglich vandalismussicher, wie Andreas Uhler schildert, und für den kommunalen Einsatz ausgelegt. "Einem Baseballschläger halten sie nicht stand", räumt Uhler ein, weshalb man den Standort zum einen in Ausgangsnähe, zum anderen im Nahbereich einer Videokamera gewählt habe. Wichtig außerdem: Die breiten Parkbuchten im Parkhaus, "man muss bequem ums Auto herumlaufen können." Ladekabel bringen die Fahrer mit.

Die beiden Ladebuchten im Grabengasse-Parkhaus sind ab sofort fürs Elektrotanken reserviert, wurden mit entsprechender Beschilderung versehen und werden vom Ordnungsamt entsprechend kontrolliert. Erster Stromtanker in der Grabengasse war Dr. Thorsten Seeker, Vorsitzender des Wirtschaftsforums und neuerdings Besitzer eines Elektrocoupés aus US-Produktion. Mit diesem komme Seeker bei vollem Akku "entspannt 350 Kilometer weit"; mit Spezialadapter und entsprechender Ladestation, die zumeist an Autobahnraststätten hängt, dauere die Akkuladung 30 Minuten, so Seekers Erfahrung.

In Sinsheim würde das selbe Prozedere zwar rund sieben Stunden in Anspruch nehmen, aber es reiche "locker für die Fahrt in den Heimatort oder zur nächsten Ladestation aus", so Seeker. Bei Kollegen im Wirtschaftsforum, räumt Seeker ein, seien die kritischen Stimmen zur E-Mobilität, "etwa was deren Reichweite oder Ökobilanz betrifft", noch in der Mehrheit. Seeker hofft, "dass deutsche Autobauer nachziehen und die Technik weiter ausreift." Die Aktion der Stadtverwaltung trage ein weiteres Stück zur Attraktivität der Innenstadt bei.