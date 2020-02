Von Alexander Becker

Sinsheim. Ein Jahr früher als erwartet hatten die Eisenbahnfreunde Kraichgau am Samstag zum 40. Internationalen Modellbahn-Tausch- und Markttag in die Elsenzhalle eingeladen. Dem Ruf gefolgt waren 46 Aussteller, von denen etliche zuletzt im November an gleicher Stelle ihr Angebot präsentiert hatten. "Nachdem die Faszination Modellbahn hier weggefallen und inzwischen in Mannheim ist, haben wir letztes Jahr hier erstmals einen Herbst-Tauschtag abgehalten", erklärte Otmar Malcher von den Gastgebern.

Ihm zufolge habe sich der zusätzliche Termin schon jetzt bewährt sowie als wichtige Einnahmequelle etabliert. Die Eintrittsgelder würden unter anderem für die vereinseigene Modellbahn-Großanlage verwendet, die diesmal allerdings größtenteils im Dachgeschoss des historischen Lokschuppens am Hauptbahnhof blieb. Lediglich Testgleise aller gängigen Spurweiten waren am Informationsstand der Eisenbahnfreunde Kraichgau aufgebaut worden. Dort konnten die Besucher des Modellbahn-Tausch- und Markttages potenzielle Neuerwerbungen wie Loks und Wagen auf Funktionsfähigkeit überprüfen. "Die Möglichkeit besteht bei uns schon seit rund 20 Jahren", erinnerte sich der Referent für den Bereich "Modellbahn" der Eisenbahnfreunde Kraichgau, Martin Baumann, an die Anfänge dieses Serviceangebots.

Peter Röpke (rechts) baut die kleinsten Miniatur-Modellbahnkoffer der Welt. Fotos: A. Becker

Für richtigen Fahrbetrieb sorgte die Interessengemeinschaft Eisenbahnfreunde Flehingen (IGE). Die Oberderdinger Gleichgesinnten hatten einige Elemente ihrer Gleisanlage sowie der privaten Modellbahn eines Vereinsmitgliedes an die Elsenz mitgebracht. "Wir kennen uns seit langem und haben einander auch oft in der Messe bei der Faszination Modellbahn gesehen", stellte Beisitzer Gerd Gadomski auf Nachfrage die Verbindung zu den Gastgebern her. Nach einem Besuch der Eisenbahnfreunde Kraichgau in Flehingen revanchierten sich die dort ansässigen Hobbykollegen nun. "Eigentlich ist das hier eine richtige kleine Familie", fand Gadomski weiter, ehe er auf die Modellbahn-Ausstellung der IGE am 7. und 8. März in der Aschingerhalle Oberderdingen hinwies.

Gut möglich, dass dort auch Peter Röpke auftaucht. Der in Sandhausen lebende Miniatur-Modellbauer ist international bekannt für seine Kofferanlagen, die von Jahr zu Jahr immer spektakulärer werden. Mit dem kleinsten in Serie hergestellten Modellbahnsystem im Maßstab 1:1000, den sogenannten "Tiny Trains" aus den USA, hatte der umtriebige Tüftler gleich mehrere Köfferchen bestückt.

Es geht aber auch halb so groß, also im Maßstab 1:2000. "Nur der Motor fehlt dann", bedauerte Röpke, der seine Modellbahnkoffer schon bis nach Indien verkauft hat. Die winzigen Landschaften, Häuser, Schienen und Fahrzeuge hat er alle komplett selbst entworfen und gebaut. "Das Schwierigste waren die Straßenlampen", gestand Röpke angesichts eines größeren Modellbahnkoffers. Mit der darin verbauten Elektronik lässt sich nicht nur der Fahrbetrieb der Modellbahnen steuern, sondern auch die Haus- oder Straßenbeleuchtung ein- und ausschalten. Die "Tiny Trains" wirken darin noch kleiner, da dort parallel eine größere Spurweite verbaut wurde. Auf Röpkes Anlagen ist eben jede Modellbahngröße willkommen.

Das gilt auch für den nächsten Modellbahn-Tausch- und Markttag der Eisenbahnfreunde Kraichgau, der am Samstag, 14. November, in die Elsenzhalle stattfindet.