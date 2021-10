Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Es sind die Zutaten für eine Geschichte aus einem typischen deutschen Wohngebiet: Es geht um eine Terrasse, eine Thuja-Hecke, eine Gabionenmauer, um Bebauungspläne und Vorschriften, um Ämter und Behörden. Und am Ende sind es 20 Zentimeter, die Christa und Peter Schmitt ganz schön viele Nerven gekostet haben und den Gemeinderat und die Stadtverwaltung seit bald einem Jahr beschäftigen. Eine Einfriedung stört den Frieden in Zuzenhausen.

Am Anfang war die Hecke. Sie trennte den Garten auf dem Eckgrundstück des Ehepaars Schmitt von der Straße und schützte die Rentner vor neugierigen Blicken der Passanten oder Nachbarn. Dann wurde die Hecke braun, ging kaputt, außerdem wollte Peter Schmitt, der auf die 80 zugeht, sie nicht mehr regelmäßig schneiden und pflegen. Nach zwei Jahren Überlegen wurde die Hecke entfernt, und Schmitt ließ dort eine Gabionenmauer mit Zaunelementen, Stelen und Bepflanzung errichten. Allerdings kam er nicht auf Idee, dass er dafür eine Baugenehmigung benötigen würde, erzählt er im Gespräch mit der RNZ. Er dachte, selbst lange Jahre in einer Verwaltung tätig, dass er einfach nur "alt gegen neu" tausche.

Als der neue Zaun zu rund zwei Dritteln fertig war, bekam Schmitt ein Schreiben von der Gemeinde, in dem er aufgefordert wurde, den Bau einzustellen. Nachbarn hatten ihn wohl bei der Verwaltung angezeigt. Sie hatten bemerkt, dass die Schmitts den Zaun zu hoch zogen, denn im Bebauungsplan des Wohngebiets ist festgelegt, dass ein Zaun dort maximal 80 Zentimeter aufragen darf. Schmitts neue Gabionenwand ist aber deutlich zu hoch, misst mit 160 Zentimetern sogar das Doppelte der im Plan erlaubten Höhe.

Also meldete sich Schmitt bei der Gemeinde, das Thema landete als Bauantrag mit Befreiungsantrag im Gemeinderat. Es ging darum, ob den Schmitts eine Ausnahme genehmigt werden könnte. Bürgermeister Hagen Zuber selbst habe sich bei einem Besuch vor Ort sogar noch zuversichtlich gezeigt, dass man den Antrag durchbringen könnte, erzählt Schmitt. Im Gremium einigte man sich darauf, auf der einen Straßenseite eine Höhe von 120, auf der anderen Seite – dort, wo die Terrasse ist, – von 160 Zentimetern zuzulassen. Damit wollte man sich am Neubaugebiet "Zehn Morgen" orientieren, das diese Höhen zulässt. Zuber findet, man habe damit "einen Kompromiss gefunden", der "gut gemeint" war, sagt er der RNZ. Zuber selbst hatte in der Sitzung, während der der Befreiungsantrag abgelehnt wurde, sogar als einziger dafür gestimmt, dass die Stelen als Gestaltungselemente in der "unerlaubten" Höhe stehen dürften. "Damit hätte ich leben können", sagt er.

Die 160 Zentimeter reichen den Schmitts aber nicht. Denn es gab ein weiteres Problem beziehungsweise ein Missverständnis: Die Gemeinde war wohl zunächst davon ausgegangen, dass ab dem Grundstücksboden der Schmitts gemessen wird. Dann fand man aber heraus, dass die Höhe des Zauns ab dem Gehweg gilt – der Schmitt’sche Zaun wurde also nochmals höher errichtet, als erlaubt. Denn das Grundstück der Schmitts liegt 20 Zentimeter höher als der Gehweg.

Die Schmitts müssen ihren Zaun jetzt zurückbauen lassen. Bis Ende des Monats müssen Gabionenwand und Stelen um 40 beziehungsweise 20 Zentimeter "gekürzt" werden. In den vergangenen Tagen haben sie bei der Vorderseite ihres Grundstücks schon einige Steine aus der Gabionenwand abgetragen, um die erlaubte Höhe zu erreichen. Peter Schmitt sagt, man wolle der Gemeinde ja auch "guten Willen" zeigen. Rund 18.000 Euro hat der Zaun die Schmitts gekostet, ein paar tausend Euro für die Rechtsanwältin und die Kosten für den Rückbau kommen jetzt obendrauf.

Zuber kann den Ärger des Paares verstehen, verweist aber auch darauf, dass die Entscheidung beim Gemeinderat lag – und dass sich die Schmitts vorher hätten informieren müssen. Der Gemeinderat wollte keine Ausnahmen in der gewünschten Höhe zulassen. Man befürchtet, dass sich sonst alle Hausbesitzer in dem Wohngebiet "einmauern" würden. Bei einem direkten Nachbarn habe man ebenfalls nur dieselbe Höhe zugelassen, die man den Schmitts zugesteht, sagt Zuber. Bei einem Bauantrag, den die Nachbarn gegenüber gestellt haben, und über den der Gemeinderat in einer nächsten Sitzung entscheiden soll, werde das Gremium höchstwahrscheinlich ebenfalls so entscheiden, glaubt der Bürgermeister. An den Bebauungsplan müsse sich eben jeder halten. Zuber glaubt auch, dass der Zaun in anderen Gemeinden komplett hätte zurückgebaut werden müssen.

Die Schmitts wissen, dass sie rechtlich keine Chance haben, das hat ihnen auch die Anwältin gesagt. Sie hätten eben nie damit gerechnet, dass sie einen Antrag für den Zaun benötigt hätten. Hätten sie die Mauer ein paar Zentimeter weiter auf ihrem Grundstück bauen lassen, hätte es übrigens keine Probleme gegeben, sagen die Schmitts. Im Nachhinein wäre es vermutlich besser gewesen, hätten sie ihre Hecke stehen gelassen, denken sie sich jetzt. Die war nämlich deutlich höher als 160 Zentimeter.