Ernst Rapp setzte den Opel-GT im Jahr 1971 unter Strom. In der "Classic-Werkstatt" des Autobauers in Rüsselsheim traf er auf das Original-Fahrzeug, das er vor 47 Jahren bei Bosch in Stuttgart zum Elektro-Rennwagen umgebaut hatte. Foto: Detlef Brötzman/RNZ Repro