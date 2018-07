Angelbachtal. (ram) Jahrzehntelang schlummerte die alte Eichtersheimer Schule in der Frankenstraße im Dornröschenschlaf. Jetzt tut sich etwas am rund 115 Jahre alten, geschichtsträchtigen Gebäude, an dem der Zahn der Zeit nagte: Nach der Zustimmung des Gemeinderats im Dezember konkretisierte Bauherr Thomas Weber seinen Sanierungsplan und startete nun mit dem symbolischen Spatenstich die Arbeiten: "Wir haben die Zwischenzeit für die konkrete Umsetzungsplanung genutzt", erklärte der Geschäftsführer der Divi-Projektmanagement GmbH. Jetzt seien Baugenehmigung, Werkplanung und vieles mehr unter Dach und Fach, und auch der Verkauf der sechs Wohnungen sei gut vorangekommen. Der "Rote Punkt" ist gut sichtbar am Gebäude angebracht, jetzt geht es an die Sicherung und Erhaltung der Fassade, so Weber.

Das Gebäude wurde inzwischen bis auf die Grundmauern entkernt, und die Kellerräume sind schon mit Splitt und Steinplatten auf dem ehemaligen Naturboden belegt. Beim Spatenstich wurde auch die Nachbarschaft über das Bauvorhaben informiert. Insbesondere weil für die Flächen der zwölf Stellplätze der sechs Wohnungen der Zaun rechts und links abgebaut wird.

Das dahinterstehende kleine Gebäude, welches als Lagerraum genutzt wurde, wird abgerissen. Demgegenüber wird das ehemalige Schulgebäude in seinem ursprünglichen Zustand weitestgehend erhalten bleiben, der Eingang auf die Rückseite verlegt, baulich ergänzt durch zwei moderne zweigeschossige, kubische Anbauten im ehemaligen Schulhofbereich mit großzügigen Dachterrassen und herrlichem Weitblick über den Ort, wie es in den Planunterlagen beschrieben wird.

Bürgermeister Frank Werner, der zusammen mit Hauptamtsleiter Diethelm Brecht den förmlichen Spatenstich für die Gemeinde vollzog, lobte das Projekt als eine "sinnvolle und beispielhafte Maßnahme der Innenentwicklung". Die Gemeinde unterstütze solche Vorhaben gerne und nachhaltig, erklärte der Rathauschef. So seien in Angelbachtal in den letzten Jahren weit mehr Wohneinheiten durch Innenentwicklung, Konversions- und Nachverdichtungsprojekte entstanden als durch Bauplätze auf der grünen Wiese.