Sinsheim-Dühren. (fro) "Nicht erschrecken!" ruft Patrick Simm. Dann kracht das Fallbeil mit einem ohrenbetäubenden Schlag auf den Stempel. Dabei wird mit der Kraft von 42 Tonnen das Dührener Ortswappen in Kaiserzinn gepresst, ganz so, wie es vom 14. bis 16. Jahrhundert üblich war. Fertig ist die Jubiläums-Münze. Dabei ist Münzpräger Simm aus Renningen nur eine der Attraktionen auf dem Handwerkermarkt, der sich im Rahmen des Dorffests in der Straße "Kelterwiesen" bis in den Bletscherhof schlängelt.

Karl Mayer, der den Markt gemeinsam mit Ortsvorsteher Alexander Speer, Alexander Brehm, Willi Hill und Albert Mayer organisiert, führt an den Ständen der Handwerker vorbei. An einem fliegen Holzspäne auf den Asphalt. In Kluft gekleidete Schreinerlehrlinge der Jakob Widmann-Schule aus Heilbronn schlagen mit schweren Äxten auf einen Douglasienstamm ein: "Aus dem Baumstamm wird mit Muskelkraft ein Kantholz gemacht", erklärt Albert Mayer, Lehrer an der Schule und selbst aus Dühren. Sein Kollege Thomas Sander, Zimmermeister, fasst zusammen: "Vom Rundholz zum Kantholz." Später wird aus dem Stamm aus dem Dührener Wald eine Bank entstehen, die dann auch in Dühren aufgestellt wird. "Alles regional", sagt Mayer.

Nebenan geht es filigraner, aber nicht minder konzentriert zu: Ursula Simpfendörfer, seit 40 Jahren in Dühren daheim, tritt rhythmisch auf ein Pedal, das ihr Spinnrad antreibt. So verwandelt sich Flachs zu einem Faden, der dann zu einem Halbleinenstoff verwebt wird. "Wenn man geübt hat, ist’s einfacher", erklärt sie. Gemeinsam mit Frauen des Spinnzirkels Eberbach präsentiert sie hier die alte Handwerkskunst. Wie lange sie braucht, bis eine Decke fertig ist, kann sie nicht sagen. "Da guckt man nicht auf die Uhr." Eine Kollegin weiß aber, dass sie für eine Decke zwei Jahre gebraucht hat - damals habe sie aber Vollzeit gearbeitet, Spinnen und Weben waren nur ein Hobby.

Im Bletscherhof haben die Schreiner ihre Zelte aufgeschlagen. Neben Rainer Schock von der Schreinerinnung ist auch Hans-Peter Miesel aus Eschelbronn hier: "Heute unterstützen wir die Dührener", sagt er. Getreu dem Motto "Vom Wald in die Produktion" zeigen die Handwerker ihre Arbeit. Forstrevierleiter Dietmar Weiland schnitzt mit einer Kettensäge eine kleine Holzfigur, Bernd Roller, Lehrer an der Friedrich-Hecker-Schule, möchte Werbung für "sein" Schreinerhandwerk machen. Und Sascha Vogelmann bearbeitet mit seinen Schnitzeisen eine Faschingsmaske. Der Holzbildhauer braucht bis zu zwei Tage für seine Kunstwerke, die er ab 250 Euro verkauft.

Stargast Heino beim 40. Dorffest in Sinsheim-Dühren Kamera + Redaktion: Alexander Becker / Produktion: Manuel Reinhardt

Alexander Speer zeigte sich zufrieden mit dem Markt. Zum 1250. Jubiläum wollte man "was Historisches, Handwerkliches zeigen". Die Organisatoren hätten sich überall eingebracht, das gesamte Jubiläum habe "eine richtige Eigendynamik entwickelt". Es mache ihn "froh und glücklich, wenn die Leute so mitziehen". Dann zieht er weiter, er hat einen Termin beim Stand des Haarstudios "Samira". Vor den Augen zahlreicher Zuschauer, einer scherzt "machen wir’s Deckhaar gleich mit?", lässt er sich dort rasieren - eben auch eine Handwerkskunst.