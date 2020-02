Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Coronavirus in Baden-Württemberg ist auch in Sinsheim Thema Nummer eins: Durch die Bank betonen Beteiligte, wie wichtig es jetzt sei, besonnen und nicht hysterisch auf die neue Bedrohungslage zu reagieren.

Dazu passt nicht so ganz, dass am Mittwochvormittag sämtliche Atemschutzmasken in der Stadt ausverkauft waren. "30 Stück", sagt Michael Büscher, Inhaber der Bahnhof-Apotheke, seien zwischen 8 Uhr bis 10 Uhr am Vormittag über die Theke gewandert. Der Restbestand. Büscher will nachbestellen. Ob er es kann, das weiß er nicht genau. Die Situation ist auf Sinsheim übertragbar. In der Stadt-Apotheke seien es zuletzt "über 30 Mundschutzmasken gewesen", die binnen kürzester Zeit weg gingen; auch hier war man gestern ausverkauft; auch hier herrschte zuletzt Unsicherheit, ob und bis wann der Artikel wieder vorrätig wird.

"Der Vertrieb kann nichts Konkretes sagen", hieß es am Telefon. Noch drastischer klingt die Central-Apotheke: "Wir sind ausverkauft und können auch nichts bestellen." In einer der Apotheken im Stadtgebiet hieß es: "Ich will mal so sagen: Die anderen Grippen haben wir auch überlegt."

Die Atemschutzmaske – ohnehin mehr ein Beitrag fürs subjektive Sicherheitsgefühl? Ähnlich schildert es Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamts. Sie bezieht sich auf Aussagen des Gesundheitsamts, der Fachbehörde, auf welche auch das Sinsheimer GRN-Klinikum verweist: Der Mundschutz sei vor allem in Krankenhäusern praktikabel, sodass sich "das Personal bei der Pflege entsprechend schützen" könne und dann die Ausbreitung von Viren durch die Einschränkung von Hustenstößen und Niesen "bedingt eindämmen" könne. Das Tragen "im öffentlichen Leben" zeige möglicherweise – mangels Dichtheit – "keine gesicherte Wirkung".

Die Atemschutzmaske – im Extremeinsatz sicherer als auf der Straße? Es komme, sagt Apotheker Büscher auf vieles an, etwa auf die Schutzklasse – vom grobporigen "Filter Face Piece" der Schutzklasse 1 bis zum feinporigen, oft mit speziellem Filter versehenen Schutz der Stufe 3. Je feiner, desto besser hielten diese auch "feinste Aerosole" gut zurück, seien aber unangenehm zu tragen, erschwerten das Atmen. Außerdem müssten solche Masken relativ oft ersetzt werden.

Büscher rät nichts Neues, sondern zu dem, was in diesen Tagen gebetsmühlenartig wiederholt wird: "Verstärkte Handhygiene, Husten und Niesen in die Armbeuge, die Schleimhäute nicht mit den Fingerspitzen berühren." Nächstes Problem: In manchen Orten im Rhein-Neckar-Kreis wurden gestern die gängigen Desinfektionsmittel knapp. Momentan schätzt Büscher die Grippe jedoch als potenziell gefährlichere Krankheit ein.

Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die Atemwegserkrankung werde nach wie vor als grundsätzlich moderat bewertet, hieß es gestern in einer Stellungnahme des Gesundheitsamts.

Regelmäßig werden in Krankenhäusern Epidemie-Szenarien geübt, wie das Trennen von Zugangsbereichen. Die GRN-Kliniken im Kreis, darunter in Sinsheim seien mit Schutzmänteln, Hauben, Handschuhe und sogenannte Masken der Kategorie 2 ausgestattet, hier gebe es "keinen Grund zur Sorge", sagte GRN-Sprecherin Stefanie Müller.

Wenn bei einem Patienten in der Notfall-Ambulanz der Verdacht auf Coronavirus besteht, werde dieser "sofort isoliert" unabhängig von Symptomen. Mund- und Nasenschleimhaut sowie Bronchialsekret würden binnen 24 Stunden im Speziallabor untersucht. Zudem wird der Patient ärztlich untersucht und in einem Isolierzimmer einer Normal- oder Intensivstation aufgenommen.

Wenn keine Komplikationen auftreten, bleibt der Patient in der Klinik, bis er keine Symptome mehr hat oder sich der Verdacht auf Corona nicht bestätigt hat. Bei einem schweren Verlauf würde der Patient zu einem Schwerpunkt-Versorger, etwa ins Universitätsklinikum Heidelberg, verlegt.