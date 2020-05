Von Alexander Becker und Christian Laier

Sinsheim/Waibstadt. Das Kontaktverbot und die Ausgangsbeschränkung aufgrund der Corona-Krise haben das öffentliche Leben weitestgehend lahmgelegt. Öffentliche Verkehrsmittel fahren kaum noch, und an Urlaubsreisen ist schon gar nicht zu denken. Das bekommen vor allem hiesige Omnibusunternehmen zu spüren, die massive Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen. Die RNZ hat mit zwei Unternehmen aus Sinsheim und Waibstadt gesprochen.

"Da jetzt die Geschäfte langsam wieder öffnen, wird auch der Linienverkehr schrittweise wieder aufgenommen. Aber trotzdem sind uns schon jetzt Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 300.000 Euro weggebrochen", bilanziert der Seniorchef von Hacker-Touristik aus Sinsheim, Hermann Hacker. Seit der Firmengründung 1986 hat er eine derart schwierige Situation noch nicht erlebt. "Zum Glück bedienen wir neben dem Reise- auch den Linienverkehr, aber schon so sind die Verluste immens", sagt der 70-Jährige. Auch der Schulbusverkehr ruht aktuell, wodurch sich erklären lässt, dass keiner der zwölf Busse des Unternehmens wie normalerweise üblich fast rund um die Uhr im Einsatz ist. Da die Fuß- und Handball-Bundesliga gleichfalls eine Zwangspause eingelegt haben, müssen keine Fans zur PreZero- oder SAP-Arena transportiert werden.

"Wir haben zwar einen KfW-Kredit über 30.000 Euro erhalten, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt Hermann Hacker, den die Corona-Krise inmitten der drei profitabelsten Monate des Jahres – Januar bis März – getroffen hat. Für fünf Reisebusfahrer musste er bereits Kurzarbeit anmelden. Sohn Michael fordert derweil kurzfristige Sofortdarlehen und hat bereits die hiesigen Landtagsabgeordneten per Brief um Unterstützung gebeten. "Die Großen der Reisebranche wie TUI und Thomas Cook bekommen Milliarden. Da sollten wir Kleinen auch gleich behandelt werden", findet Hacker junior. Albrecht Schütte (CDU) habe mittlerweile geantwortet und Unterstützung zugesagt.

Die Branche tut derweil selbst ihr Möglichstes, um auch den Reiseverkehr bald wieder aufnehmen zu können. "Auch in unseren Bussen können die empfohlenen Sicherheitsabstände eingehalten werden", demonstriert Michael Hacker. Verwandte dürften nach wie vor nebeneinander sitzen, während bei einzelnen Reisenden der Platz unmittelbar daneben frei bleiben müsse. Am Ein- und Ausstieg sowie auf der Toilette Desinfektionsmittel zu platzieren sei auch kein Problem. "Wir greifen nach jedem Strohhalm", gibt sich Hermann Hacker zuversichtlich, die Corona-Krise trotz massiver finanzieller Einbußen überstehen zu können. Schließlich hat man sich an einer europaweiten Ausschreibung der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) beteiligt und dafür extra zwei neue Busse bestellt. Aber zumindest diese Baustelle ruht laut Michael Hacker im Moment: "Die Busse werden in Frankreich gebaut und können wegen der Corona-Krise nicht geliefert werden."

"Seit 17 Jahren war ich über Ostern das erste Mal zu Hause", berichtet Johann Gfrerer. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth leitet er die Geschicke des seit 1963 bestehenden Waibstadter Familienbetriebs "Gfrerer Bustouristik". Am 10. April saß Johann Gfrerer genau 50 Jahre hinter dem Steuer seiner Reisebusse. Zum Feiern zumute war ihm aber nicht, denn die Bus-Touristik leidet besonders unter den Maßnahmen. Die Menschen sollen bekanntlich zu Hause bleiben und nicht verreisen. "So eine Krise wie jetzt habe ich in den ganzen 50 Jahren noch nicht erlebt", stellt er fest.

Normalerweise erwirtschaften die Gfrerers ihr Einkommen mit Urlaubsreisen, Tagesausflügen von Vereinen oder Klassenfahrten. All das ist nicht mehr möglich. Zuerst brachen die Ski-Ausfahrten weg, dann nach und nach fast alle anderen Standbeine des Unternehmens. "Aktuell würde ich gerade vom Lago Maggiore zurückkommen. Ende der Woche würde die Reise nach London gehen", berichtet Gfrerer. Besonders bitter ist, dass viele der Touren, die zu dieser Jahreszeit stattgefunden hätten, ausgebucht waren. Die Realität sieht nun anders aus: Die meisten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, alle Reisebusse stehen abgemeldet in der Fahrzeughalle. Elf Kolleginnen und Kollegen sorgen normalerweise dafür, dass die Kunden dem Alltag entfliehen und eine Urlaubsreise in einem Reisebus verbringen können. Nun stehen die Mitarbeiter in der Fahrzeughalle und erledigen Wartungsarbeiten an den Bussen. Alles, was im Lauf des Jahres zu erledigen gewesen wäre, wird nun vorgezogen. Immerhin kam eine beantragte finanzielle Soforthilfe des Landes mittlerweile beim Unternehmen an, der Betrag helfe jedoch nur für eine sehr kurze Zeit.

Aktuell gibt es nur noch Krankenfahrten. Diese müssen als Einzeltransport geschehen. Fahrer und Kunde tragen Mundschutz, die Fahrzeuge werden täglich desinfiziert. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass ab dem 4. Mai die Schule langsam wieder beginnen soll. "Wir wissen aber noch nicht, ob auch der Schulbusverkehr wieder aufgenommen wird, noch ist kein Auftrag eingegangen", sagt Gfrerer. Wann Busreisen wieder erlaubt werden, ist unklar. Die Branche hofft darauf, dass dies Mitte Juni der Fall sein wird. "Man kommt natürlich ins Grübeln, wie es weitergeht. Damit es wirtschaftlich funktioniert, sollten unsere Busse spätestens Anfang Juli wieder unterwegs sein."

"Ich möchte mich bei unseren treuen Kunden bedanken. Zurzeit erreichen uns Anrufe und Ermutigungen, das freut uns natürlich", betont Gfrerer. Bei seiner letzten Busreise im März chauffierte er noch eine Gruppe zum Kururlaub in Ungarn und brachte sie nach Ausbruch der Pandemie unter strenger Beachtung der Hygienemaßnahmen wieder in die Heimat. "Anschließend musste ich sicherheitshalber in Quarantäne. Mehreren unserer Fahrer ging es genauso. Glücklicherweise hatten aber alle keine Krankheitssymptome."