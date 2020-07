Die zahlreichen Corona-Lockerungen ermöglichten den Anwohnern in der Wartbergstraße am zurückliegenden Samstag sogar ein kleines Sommerfest mit Bierdeckel-Schätzspiel und Miniatur-Fußballfeld. Foto: Martin Appel

Von Martin Appel

Eppingen-Adelshofen. März 2020 in Deutschland: Bundesweit bereiten sich die Menschen auf den beginnenden Corona-Lockdown vor. Der eine, indem er ohne wirkliche Not Lebensmittel und Toilettenpapier hortet und dabei das Pflegen der sozialen Kontakte zwischenzeitlich vernachlässigt. Der andere, indem er versucht, aus den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen das Beste zu machen und sich dabei dennoch gesetzeskonform zu verhalten.

Zur zweitgenannten Gruppe gehörten von Anfang an Reinhard Mall und seine Nachbarn im Eppinger Ortsteil Adelshofen. Am 23. März trommelte Mall seine Grundstücksanrainer über eine "Whats App"-Gruppe zusammen und regte an, sich auf den jeweiligen Grundstücken auf ein Feierabend-Bier zu treffen. Die Idee fand großen Zuspruch, sodass sich die Anwohner bei noch kalten Temperaturen auf ein schnelles Bier trafen.

Dass dies der Startschuss für allabendliche Treffen war, daran dachte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Noch in der ersten Woche kam der erste auswärtige Gast auf ein Bier vorbei. Tags darauf wurde auf den ersten Geburtstag angestoßen: selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregelung, auf die noch immer geachtet wird.

Immer mehr Gäste kamen auf ein Bier in die Wartbergstraße, und die Lockerungen erlaubten größere Treffen. Es folgten acht weitere Geburtstage, Weißwurstfrühstücke und weitere kulinarische Besonderheiten – mit oder ohne Anlass. "Ein Höhepunkt war sicherlich die Live-Schaltung ins Radio", erinnert sich Mall an den knapp dreiminütigen Beitrag beim Radiosender "Hitradio Antenne 1" am 23. April.

Nun fand am zurückliegenden Samstag ein Sommerfest statt. Dabei profitierten die Nachbarn von den insgesamt vier Grundstücken, um im Rahmen der gültigen Corona-Bestimmungen bei Salatbuffet, gegrillten Fleischspießen sowie gekühlten Getränken einen geselligen Abend zu verbringen. Um für Unterhaltung zu sorgen, hatte sich Mall ein Bierdeckel-Schätzspiel überlegt und auf der kaum befahrenen Wartbergstraße für die Kinder ein Miniatur-Fußballfeld aufgemalt. Das alles, kombiniert mit dem sonnigen Sommerwetter, trug seinen Teil dazu bei, dass man bis weit nach Mitternacht zusammensaß.

Auf den Tag genau vor 33 Jahren, am 25. Juli 1987, fand ebenfalls ein Wartberg-Sommerfest statt. Malls Nachbar Günther Wild war schon damals mit dabei. "Petrus hatte jedoch kein Einsehen, und das Fest musste kurzerhand in die Dreschhalle verlegt werden", erinnert sich Wild und ist sich wie alle Besucher darüber bewusst, dass schlechtes Wetter im Corona-Sommer wohl einen Ausfall des Festes bedeutet hätte.