Sinsheim. (gab) Nach corona-bedingtem Unterrichtsausfall und nun den Sommerferien kehrte am Montag so etwas wie Normalität für Schüler ein. Und die meisten Mädchen und Jungs freuten sich darauf. So auch die schulpflichtigen Kinder von Familie Tremmel aus der Hammerau. Immer wieder hat die RNZ sie besucht, um herauszufinden, wie eine kinderreiche Familie mit den Veränderungen in Zeiten der Pandemie umgeht. Jüngst standen die Rückkehr aus dem Urlaub und der erwähnte Schulstart im Fokus.

Bis auf den ältesten Sohn Nico reiste die Familie nach Südfrankreich. In Saint-Julien-en-Born an der Atlantikküste wartete ein großer Wohnwagen auf sie. Mehrere Schlafzimmer hatte Tremmels "Zuhause auf Zeit", zwei Bäder und, was besonders Mama Jeannette freute, Spül- und Waschmaschine. Sie besuchten den Beginn des französischen Jakobswegs und Lourdes. Die Kinder genossen vor allem den Strand, das Meer, die Wellen, und dass sie nette Leute kennenlernten. Ronja, Mira, Sarah, Jason, Benjamin und ihre Eltern brachten auch viele Andenken mit nach Hause, unter anderem neue Schulranzen. Außerdem haben sie einen Kanister mit Wasser aus Lourdes mit in die Hammerau genommen.

Jetzt soll in den Schulen wieder Normalität einkehren. "Zum ersten Mal seit einem halben Jahr können alle unsere Kinder wieder gleichzeitig zur Schule gehen", freut sich Mama Jeannette Tremmel. Die Kinder besuchen verschiedene Schulen in Neckargemünd und Sinsheim sowie Sarah den Kindergarten. Siebtklässler Jason hat vor, im neuen Schuljahr mehr zu lernen und so bessere Noten als bisher zu bekommen. Jason ist kein schlechter Schüler. Seine Motivation rührt daher, "dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr Taschengeld bekommen könnte", meint er augenzwinkernd und grinst seine Mutter hoffnungsvoll an. Er macht sich auch Gedanken darüber, welchen Beruf er später einmal erlernen möchte. Momentan schwankt er zwischen Friseur und Müllmann – letzteres, weil er gehört hat, dass ein Müllmann viel Geld verdiene. Ronja würde gern Lehrerin oder Fotografin werden.

Die Tremmel-Kinder freuen sich, denn Ende des Jahres könnte es in der Hammerau, am Rande des Funklochs, eine bessere Internetverbindung geben. Jüngst saß Papa Joachim mehrere Stunden mit dem Handy am Ohr auf der Terrasse und versuchte, die Telefongesellschaft wegen einer Störung des Internets an die Strippe zu bekommen.

Worauf sich die Schüler nach den Ferien am meisten freuen? "Dass ich meine Freunde und auch ein paar Lehrer wiedersehe", sprudelt es aus Jason heraus. "Auf die Pausen auf dem Schulhof, auch wenn wir wegen Corona nur eine kleine Fläche zur Verfügung haben, und darauf, dass wir wieder Musik und Sport haben." Benjamin freut sich auch auf den Sportunterricht, "auf neue Lehrer und meine neue Schule".

Ronja fiebert darauf hin, ihre Freunde wiederzusehen. Schade findet sie, dass die Schulband, in der sie Bass spielt, wegen Corona wohl zunächst nicht proben wird. Und auch für Jeannette Tremmel geht die Arbeit für die eigenen Kinder, aber auch für andere Schüler und Eltern weiter, ist sie doch Elternbeirätin für die Sinsheimer Gemeinschaftsschulen im Landes-Elternbeirat und ganz neu auch im Schulbeirat.