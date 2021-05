Sinsheim/Kraichgau. (tk) Lediglich eine einzige Person mit positivem Corona-Test wurde am Montag vom Gesundheitsamt gemeldet, und zwar in der 35 500-Einwohner-Stadt Sinsheim. Keine positiven Testergebnisse wurden derweil in den neun Umlandgemeinden verzeichnet; in den Dörfern leben insgesamt rund 28 500 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis lag zum Ende des Monats Mai bei 25,7. Ein separater Inzidenzwert für Sinsheim und dessen Umlandgemeinden wird in dem Dashboard des Landratsamts nicht berechnet.

Die Zahl der Personen mit positivem PCR-Testergebnis – auch aktive Fälle genannt – lag am Montag in Angelbachtal bei fünf, in Epfenbach bei drei, in Helmstadt-Bargen bei zwei, in Neckarbischofsheim bei vier und in Reichartshausen bei zwei Personen. In Sinsheim lag deren Anzahl bei 53. Keine aktiven Fälle wurden in Eschelbronn, Neidenstein, Waibstadt und Zuzenhausen gezählt.

Unterdessen ist in der Sinsheimer GRN-Klinik eine Seniorin im Alter zwischen 80 und 90 Jahren im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Drei bestätigte Infektionen mit dem Sars-CoV 2-Virus sowie einen Verdachtsfall meldete das Krankenhaus auf dessen Isolierstation. Ein weiterer bestätigter Fall wurde auf der Intensivstation der Klinik gemeldet. Die Person wurde beatmet. Die Kapazität auf der Isolierstation lag laut GRN-Update am 31. Mai bei 15 Betten. Auf der Intensivstation waren drei Betten gelistet.

Lage im Landkreis Heilbronn stagniert zum Wochenbeginn

Kraichgau. (fsd) Zum Start in die zweite Woche der Pfingstferien ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn nur minimal gesunken. So meldete das Gesundheitsamt am Montag, Stand 15.30 Uhr, 478 mit dem Corona-Virus infizierte Menschen. Sonntag waren es noch 480. Daher bleibt auch die Lage in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet größtenteils unverändert. In Siegelsbach und Ittlingen ist weiterhin jeweils ein Corona-Fall bekannt. Gemmingen meldet weiter drei Infizierte. Bad Rappenau liegt nach wie vor bei 28 Fällen. Einen Fall weniger gibt es in Kirchardt (zehn), einen mehr in Eppingen (24). Die Inzidenz lag am Montag bei 40,4.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 18 Uhr

Inzidenz fällt unter 30

Sinsheim/Kraichgau. (fro) Kaum Neuinfektionen übers Wochenende und eine Sieben-Tage-Inzidenz, die unter 30 gefallen ist – so präsentiert sich die Corona-Lage in Sinsheim und seinen Umlandgemeinden. Die Inzidenz sank von 32,1 auf 27,4.

Zwar zeigt das Dashboard des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntag zwei Neuinfektionen in der Großen Kreisstadt an, dafür ist die Anzahl der Infizierten auf 56 gesunken. Am Freitag waren 62 aktive Fälle in Sinsheim bekannt. In Angelbachtal ist die Lage unverändert: fünf aktive Fälle. Ebenso gibt es keine Veränderungen in Epfenbach, Eschelbronn und Neidenstein. Dort gibt es momentan keinen aktiven Corona-Fall. Aus Zuzenhausen wird ein Fall weniger gemeldet, die Gemeinde ist jetzt Corona-frei, genauso wie Waibstadt. Am Freitag gab es dort noch zwei Fälle. In Helmstadt-Bargen sind weiterhin zwei positiv auf Corona Getestete bekannt. Zwei Neuinfektionen gibt es hingegen in Neckarbischofsheim, dort sind momentan vier Fälle bekannt (drei am Freitag). Fünf aktive Fälle gibt es in Reichartshausen, am Freitag waren es zwei.

Auf und Ab in Bad Rappenau

Zum ersten Mal seit dem 28. April ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn wieder gestiegen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises hervor. Während die Zahl von Freitag auf Samstag zunächst von 493 auf 468 sank, stieg sie am Sonntag, Stand 15.30 Uhr, auf 480. Ein Auf und Ab gab es auch in Bad Rappenau. Zunächst von 29 aktiven Fällen am Freitag auf 23 am Samstag, ehe der Wert am Sonntag wieder auf 28 stieg.

Eppingen meldete im Vergleich zum Freitag einen Zuwachs um drei Fälle (23). In Gemmingen ist die Zahl um zwei auf noch drei Menschen, die mit dem Virus infiziert, gesunken. Ittlingen und Siegelsbach hingegen melden nur noch einen aktiven Fall, am Freitag lagen beide Kommunen noch bei vier. Und in Kirchardt ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen von 18 am Freitag auf elf gesunken. Erstmals seit Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter die Marke von 50 gesunken. Am Sonntag lag der Wert bei 40,6.

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 16.56 Uhr

Zahlen in Sinsheim gestiegen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Zwei Neuinfektionen in Helmstadt-Bargen, fünf in Sinsheim – dies meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag. In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Fälle von 56 auf 62 gestiegen. Eine Person, die bereits als genesen galt, klagte nach wie vor über Symptome und wurde deshalb wieder als aktiver Fall gezählt, berichtet Kreissprecher Ralph Adameit auf RNZ-Nachfrage. In Angelbachtal blieb es unverändert bei fünf aktiven Fällen. Epfenbach und Eschelbronn gelten nach wie vor als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es trotz der Neuinfektionen bei zwei aktiven Fällen, da zwei andere Personen, die bislang als infiziert galten, nun als genesen geführt werden. In Neckarbischofsheim blieb es bei drei aktiven Fällen. Neidenstein gilt ebenfalls als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen und Waibstadt blieb es jeweils bei zwei aktiven Fällen, in Zuzenhausen bei einem Fall. Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Patienten auf der Isolierstation von vier auf drei gesunken, zwei davon sind bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich laut GRN-Meldung, Stand Freitag, 10.19 Uhr, zwei bestätigte Covid-19-Fälle in Behandlung. Beide werden beatmet.

Entwicklung setzt sich fort

Kraichgau. (fsd) Zum ersten Mal seit dem 18. März ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn unter 500 gesunken. Diese Zahl meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Waren am Donnerstag noch 532 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, gemeldet worden, sank der Wert am Freitag, Stand 15.30 Uhr, auf 493. Damit hält die positive Entwicklung seit Ende April weiter an. Seither sind die Zahlen täglich zurückgegangen.

Die Lage in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert. Demnach meldet Siegelsbach weiterhin vier Menschen, die aufgrund einer Infektion in behördlicher Isolation sind. In Bad Rappenau sind nach wie vor 29 Menschen mit dem Virus infiziert. In Gemmingen bleibt es bei fünf bekannten Corona-Fällen, Ittlingen meldet weiter vier Corona-Positive. Und in Kirchardt stagniert die Fallzahl bei 18. Lediglich in Eppingen gab es einen Rückgang, dieser fiel dafür allerdings sehr deutlich aus. Meldete die Fachwerkstadt am Donnerstag noch 28 Corona-Fälle, waren es am Freitag nur noch 20. Erneut gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar auf 65,6.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 19.03 Uhr

Neuinfektionen nur in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Fünf Neuinfektionen in Sinsheim, keine einzige Neuinfektion in den Umlandgemeinden – das ist die Quintessenz der Zahlen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag veröffentlicht hat. In Sinsheim stieg die Zahl der aktiven Fälle von 53 auf 56. In den Umlandgemeinden blieben die Zahlen fast überall unverändert. In Angelbachtal blieb es bei fünf aktiven Fällen. Epfenbach und Eschelbronn gelten weiterhin als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim bei drei. Auch Neidenstein gilt weiterhin als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen blieb es bei zwei aktiven Fällen. In Waibstadt sank die Zahl der aktiven Fälle von sieben auf zwei. In Zuzenhausen gilt unverändert ein Fall als aktiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiterhin. Am Donnerstagabend wurde sie mit 32,1 angegeben.

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Patienten, die auf der Isolierstation behandelt werden, gesunken: Laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 9.39 Uhr, sind dort ein Verdachtsfall und drei bestätigte Fälle in Behandlung. Am Mittwoch waren es noch fünf bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation sind drei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer mehr als am Mittwoch. Davon werden zwei beatmet.

Teils deutliche Rückgänge

Kraichgau. (fsd) Auch am Donnerstag hat sich die positive Entwicklung in puncto Corona-Fallzahlen im Landkreis Heilbronn fortgesetzt. Wie aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landeskreises hervorgeht, sind, Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, landkreisweit 532 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert und befinden sich auf behördliche Anweisung in Isolation.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Stand 3.11 Uhr liegt sie bei 69,7. Ebenso meldet das RKI 31 Neuinfektionen. Davon entfällt allerdings keine auf die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Ganz im Gegenteil: Hier gingen die Fallzahlen erneut teils deutlich zurück. Von acht auf fünf gefallen ist die Zahl beispielsweise in Gemmingen. Ebenfalls drei Fälle weniger vermeldete Kirchardt. Die 6000-Einwohner-Gemeinde liegt momentan bei 18 aktiven Fällen. Einen Fall weniger gibt es in Siegelsbach mit noch vier Menschen, die aufgrund einer Infektion in Isolation sind. Und Eppingen verbuchte zwei Fälle weniger. In der Fachwerkstadt sind momentan 28 Menschen mit dem Virus infiziert. Unverändert blieb die Lage in Ittlingen (vier) und Bad Rappenau (29).

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 19.46 Uhr

Corona-Lage kaum verändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Corona-Lage scheint sich auf niedrigerem Niveau zu stabilisieren. Sowohl die Zahlen des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises als auch jene des Sinsheimer Krankenhauses zeigen für den Mittwoch kaum Veränderungen. Das Gesundheitsamt meldet sieben Neuinfektionen in und um Sinsheim: eine in Angelbachtal, sechs in Sinsheim. Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim stieg im Vergleich zum Dienstag minimal von 52 auf 53. In Angelbachtal galten am Dienstag vier Corona-Fälle als aktiv, am Mittwoch waren es fünf. Epfenbach und Eschelbronn gelten weiterhin als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim sind es unverändert drei Fälle. Auch Neidenstein gilt weiterhin als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen sind weiterhin zwei aktive Fälle gemeldet. In Waibstadt sank der Wert von acht auf sieben, in Zuzenhausen blieb es bei einem Fall.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden unverändert sechs Patienten auf der Isolierstation behandelt. Die Zahl der bestätigten Fälle darunter stieg von vier auf fünf, hinzu kommt ein Verdachtsfall. Ebenfalls unverändert ist laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 10.24 Uhr, die Lage auf der Intensivstation: Dort befinden sich zwei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer davon wird beatmet.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 18.24 Uhr

