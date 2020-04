Von Christiane Barth

Sinsheim. Erholung täte Not in Zeiten des Corona-Virus, doch jener Platz inmitten des Alltags, der Entspannung hier und jetzt, außerdem pures Feriengefühl vor der Haustür bietet, ist wohl noch eine ganze Weile geschlossen: das Freibad. Frei von Besuchern ist das Bad aller Voraussicht nach noch mindestens bis 15. Juni, hieß es jetzt bei den Stadtwerken.

Was danach kommt, ist kaum abzuschätzen. Acht Jahre lang sanierte die Stadt mit großem Aufwand ihr Schwimmbad. Nach einigen Detailarbeiten im vergangenen Jahr stünde jetzt eigentlich die zweite reguläre Saison ins Haus.

110.000 Besucher zählte die Stadt im Jahr 2019, eine ziemliche Punktlandung auf dem Mittelwert der letzten Jahre. Und wie viele werden es wohl 2020 sein? Eigentlicher Öffnungstermin wäre der 1. Mai. Doch die Vorzeigeanlage, derart rausgeputzt und modernisiert, bleibt vorerst geschlossen. Die Landesverordnung, die bis 15. Juni ihre Gültigkeit behält, sieht die Schließung öffentlicher Einrichtungen bis einschließlich 18. April vor. Für Schwimmbäder gilt ein Extra-Paragraf.

Daraus ergibt sich eine seltsame Situation: Demnach könnte das Bad am 19. April öffnen, wenn alle anderen Verhaltensvorschriften eingehalten würden. "Das ist ein Widerspruch. Daran glaubt niemand", verdeutlicht Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler. So sei die Abstandsregelung allenfalls in einem Hallenbad einzuhalten, in einem Freibad wohl kaum. Dass viel Unklarheit besteht, wundert Uhler nicht: "Die Verordnung ist mit heißer Nadel gestrickt." An eine Öffnung vor dem 15. Juni glaubt er nicht.

Dennoch steht das Personal in den Startlöchern und ist vorbereitet. "Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht", teilt auch Baudezernent Tobias Schutz mit. In die Zeitplanung, egal wie sie denn aussehen wird, müsse er immer einen Puffer von vier Wochen einkalkulieren. So lange benötigten die Mitarbeiter, um die Anlage von 0 auf 100 zu fahren.

Untätig sind sie aber auch jetzt nicht. Kleinere Reparaturen, die Pflege der Grünzonen, die Wartung der Chloranlage: "Der Rasen wächst ja trotzdem", verdeutlicht Schutz. Drei Mitarbeiter sind derzeit mit Instandhaltungsmaßnahmen gut beschäftigt. Nicht zu vergessen: der Überstunden-Abbau. Und bei all dem gelte es, stets bereit zu sein fürs Ankurbeln eines regulären Badebetriebes. "Wir sind in Wartestellung", beschreibt Schutz die Situation. Sechs Mitarbeiter müssten dann, wenn das politische Startsignal für eine Öffnung käme, auf diese hinarbeiten.

Doch es gibt noch einen Haken: Falls die Landesverordnung weiter ausgedehnt werden sollte, möglicherweise weit in den Juli hinein, stehe die Grundsatzfrage im Raum, ob in diesem Jahr überhaupt noch mit Badespaß gerechnet werden kann. Uhler macht deutlich: "Relativ klar ist jetzt: Ab 1. August macht das keinen Sinn mehr." Denn wenn der Startschuss für die Wasserratten erst im August fallen würde, sei der Aufwand in Relation zum Nutzen gering. "Ab August wird ja meist auch das Wetter schlechter", gibt Schutz zu bedenken.

Das Defizit, mit dem die Stadt nun bei der mit einem Aufwand von rund 5,5 Millionen Euro renovierten Anlage rechne, sei groß. Schutz spricht von Hunderttausenden. Dennoch liege die Entscheidung hierüber nicht einzig in den Händen der Stadt Sinsheim: Ältestenrat und Gemeinderat müssten mit einbezogen werden, teilt Tobias Schutz mit.

In die Erwägung einfließen werde jedoch auch ein Gedanke fern des wirtschaftlichen Aspekts: "Die Leute können in diesem Jahr wohl nicht so Urlaub machen wie sonst", glaubt Schutz. Umso mehr wolle man vielleicht Urlaub vor der Haustüre machen.

Ist es möglich, dass das Freibad daher öffnet, auch wenn sich die Sache dann zeitlich und finanziell noch weniger rechnet als sonst? Tobias Schutz sagt noch nicht nein. Und Uhler meint dazu: "Vor vier Wochen sah die Welt noch ganz anders aus, und in vier Wochen vielleicht ebenfalls."