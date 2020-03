Den Regenbogen als Symbol des Zusammenhalts und als Zeitvertreib beim Spazieren gehen kann man jetzt in vielen Fenstern oder an Türen entdecken. Foto: B. Jürriens

Neidenstien/Kraichgau. (bju) Freie Zeit, und doch keine Zeit für das Treffen mit Freunden oder den Besuch bei Oma und Opa, denn der Coronavirus macht den Kindern einen Strich durch die Rechnung. Dies ist mit ein Grund, dass viele Kinder im Burgdorf und in vielen anderen Ortschaften Regenbogenbilder malen oder basteln und sie an Fenster oder Türen hängen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass die Kinder nicht alleine sind. Denn diese Mitmach-Aktion aus den sozialen Medien soll in der Corona-Krise für mehr Zusammenhalt sorgen.

Die künstlerischen Werke können von den Balkonen oder beim Spaziergang gesucht und gezählt werden. So wissen die Kleinsten, dass ganz viele andere Kinder auch zu Hause bleiben müssen. Viele Regenbögen sind noch mit einem Schriftzug wie "Wir sind zu Hause!" oder "Bleibt gesund" verziert. Angefangen hat die Aktion wohl in Italien und Spanien. Dort haben viele "Ich bleibe Zuhause" unter ihren Regenbogen geschrieben. Auch einige Kindertagesstätten sind der Aktion gefolgt. Dort haben die Erzieherinnen Regenbogen in die großen Fenster gemalt. Dass der Regenbogen nicht nur schön bunt ist, sondern auch symbolisiert, dass auf Regen wieder Sonnenschein folgt, freut dabei auch die Erwachsenen.