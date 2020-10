Heilbronn. (guz) Laut dem Lagebericht des Landesgesundheitsamtes vom Samstagnachmittag liegt der Corona-Inzidenzwert für die Stadt Heilbronn nun bei 82,9 – er ist damit der höchste in ganz Baden-Württemberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag noch bei 58,5, am Freitag dann, wie berichtet, bereits bei 74,3. In den zurückliegenden sieben Tagen wurden im Stadtkreis 105 neue Positiv-Testungen gemeldet. Im Landkreis Heilbronn liegt der Wert mit 29,6 hingegen noch unterhalb der Warnschwelle.

Was den Verantwortlichen in der Stadt Heilbronn besonderes Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass bislang offenbar keine "Cluster" zu erkennen sind. Somit gestalten sich auch die Eindämmungsversuche deutlich schwieriger, als wenn beispielsweise in einer Familie oder einer Einrichtung gehäuft Fälle auftreten. Ob dieses "diffuse" Infektionsgeschehen anhält oder sich doch einzelne Brennpunkte herauskristallisieren, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

An zweiter und dritter Stelle in Baden-Württemberg haben der Landkreis Esslingen mit einer Inzidenz von 74,9 und der Kreis Ludwigsburg mit 72,6 den bisherigen Brennpunkt Stuttgart überholt. In der Landeshauptstadt sank der Wert zuletzt wieder leicht und liegt nun bei 69,2. Im Durchschnitt haben sich in den zurückliegenden sieben Tagen im gesamten Land 42,2 Personen pro 100.000 Einwohner nachweislich mit dem Corona-Virus angesteckt, weshalb das Kabinett in Stuttgart jetzt überlegt, ob nun mit der Pandemiestufe 3 die höchste Warnstufe ausgerufen werden soll.