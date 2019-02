Sinsheim. (cba) Als Freddie Mercury seine berühmte Liedzeile "We are the Champions" ins Mikrofon schmettert, wummert der Bass unter den Sitzen. Queen im Wembley Stadium, und im Sinsheimer Kino vibrieren die Sitze bei der Eingangsstampede von "We will rock you". Legenden im Citydome. Und die kommen gut. Dass die Akustik des Premium-Saals derart aufgewertet wurde, ist eigentlich ein Nebeneffekt der zweiwöchigen Sanierungsaktion. Und gerade recht für den Musikfilm "Bohemian Rhapsody", mit dem die Neuausrichtung des Sinsheimer Kinos - seit bereits 20 Jahren am Platz - gefeiert wurde.

Wo früher der Beton unter den Sitzen wenig zum Raumklanggefühl beitrug, ist jetzt Holz verbaut. "Schon da kommt’s anders", meint Geschäftsführer Alfred Speiser. Zwischen dem Holz ist Luft, und wenn die Bässe aus der Soundanlage quellen, entstehen eine deutlich bessere Resonanz und ein voluminöser Raumklang, der vielleicht auch dem Leadsänger der legendären Band Queen gefallen hätte. "Wir haben durch den Austausch der Kinosessel einen tollen Nebeneffekt erreicht", freut sich Speiser.

Die Intention der Aktion war jedoch eine andere: breitere Sitze, bequemeres Kinovergnügen, größerer Abstand zum nächsten Besucher und mehr "Popcorn-Freiheit". Die Sitzabstände wurden um jeweils 15 Zentimeter vergrößert. Also auch mehr Beinfreiheit, die vor allem bei Filmen mit Überlänge sehr zupass kommt.

Auch ein VIP-Bereich wurde eingebaut. Für illustre Gäste? Frank Krause erklärt, wozu die hinteren Ränge, die sehr kommod daher kommen, gedacht sind: Getränke und diverse Annehmlichkeiten wie Popcorn und Nachos werden bis an den Platz serviert. "Da kann man es sich richtig gut gehen lassen", lädt der Theaterleiter zum künftigen Kinogenuss in XXL ein. Zufrieden ist Alfred Speiser außerdem über den zeitlichen Ablauf der Modernisierungsaktion: "Die Geschwindigkeit war super, in nur 13 Tagen wurde alles geschafft."

Der Umbau des Kinos ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen, aber erst im Herbst soll es damit weitergehen. Denn im Frühjahr und Sommer will Alfred Speiser das Kino nicht wegen Umbaumaßnahmen schließen müssen, da zahlreiche publikumsstarke Filme aus den USA am Start sein werden. Eine Neuausrichtung des dritten Saals im Citydome sei auf alle Fälle noch in diesem Jahr geplant. "Und dann ist erst mal wieder Ruhe angesagt", sagt Speiser zum vorläufigen Zeitplan.