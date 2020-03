Von Christiane Barth

Sinsheim. "Bond" sagt niemals nie, kommt nun aber halt doch später. Gegen Corona wirkt auch "007" machtlos. "Die Känguru-Chroniken" sorgen vorerst nicht mehr für Heiterkeit. "Narziss und Goldmund?" Auf unbestimmte Zeit verschoben. Drama gibt es derzeit weniger auf der Leinwand, als im realen Leben. Das Citydome-Kino hat seinen Betrieb vorübergehend eingestellt – zur Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter und zum Schutz vor dem Corona-Virus.

"Von diesem Erlass, dass viele öffentliche Einrichtungen schließen müssen, ist auch das Citydome betroffen", teilte Theaterleiter Frank Krause jetzt schweren Herzens mit und ergänzt:, dass sein Kino, vorerst für zwei Wochen auf Anweisung der Behörden zu bleibe. Diese Weisung komme mehr als ungünstig, hat sich die Einrichtung, die sich als "klein, aber fein" bezeichnet, erst vor einem Jahr mit der Renovierung des größten Saales und vielen "Specials" im Programm zu einem mutigen Weg in die Zukunft entschieden.

Die Unterhaltungsindustrie liegt lahm. Doch wie geht es weiter? Was bedeutet das für die Mitarbeiter des Kinos? Vermutlich Kurzarbeit. Frank Krause will den Antrag heute bei der Agentur für Arbeit stellen. "Ich bin gerade dabei, alle Unterlagen dafür zusammen zu stellen", teilte er gestern mit. 28 Mitarbeiter sind im Citydome beschäftigt, der Großteil davon auf Mini-Job-Basis, die von der Kurzarbeiterregelung nicht tangiert ist. Für die sechs Festangestellten könnte die Arbeitszeit aber vermutlich auf 60 Prozent heruntergefahren werden, damit will das Kino Kosten senken, um zu überleben. "Das Schlimme ist ja, dass wir keine Ahnung haben, wie lange dieser Zustand dauert", bedauert der Theaterleiter. Auf Sparflamme soll die Immobilie die nächsten Wochen überstehen, dazu müssen auch die elektrischen Geräte, wie Kühlschränke oder Server, heruntergefahren werden: "Alles wird abgeschaltet." Verwaist ist das Gebäude in den nächsten Wochen trotzdem nicht, um möglichem Vandalismus nicht Tür und Tor zu öffnen. "Ich werde trotzdem vor Ort sein und nach dem Rechten sehen", versichert der Theaterleiter.

Citydome-Betreiber Frank Krause.

Für verunsicherte Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, hat er bei allem Ernst der Lage auch beruhigende Informationen: Online gekaufte Kinokarten werden automatisch erstattet. Karten, die an der Kinokasse erworben wurden, können nach der Wiedereröffnung innerhalb von zwei Wochen umgetauscht werden. Wann dies sein wird, weiß Frank Krause natürlich auch nicht.

Auch, dass die Kunden durchweg mit Verständnis reagiert hätten, betont Frank Krause, und will trotz allem optimistisch bleiben.

Cineasten müssen außerdem wohl nicht auf die großen Kinohighlights verzichten: "Die Verleiher haben schon frühzeitig reagiert", sagt der Theaterleiter. So wurde der Starttermin von "James Bond 007 – Keine Zeit, zu sterben" um vorerst sieben Monate verschoben, in den November. Auch "Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker" ist nicht gestrichen, sondern um fünf Monate verschoben und soll im August anlaufen.

Was genau nach dem "Reset" – wann immer dies dann ist – auf die Leinwand kommt, steht noch in den Sternen: "Wir werden vermutlich damit weitermachen, was wir jetzt noch auf der Festplatte haben", vermutet der Theaterleiter und bleibt auch in dieser schweren Stunde seiner Branche – und vor allem seinem Humor - treu: "Möge die Macht mit uns allen sein", heißt seine Botschaft, die aus den "Star Wars"-Streifen entliehen ist. Und die er nun kreativ abgewandelt hat: "Möge die Gesundheit mit uns sein".

Und schon haut er ein weiteres legendäres – und variiertes - Zitat aus seinem Lieblingsfilm raus: "We’ll be back" – auf Deutsch: Wir kommen wieder – wie es "Terminator" Arnold Schwarzenegger gesagt hat.

Krause hofft nun vor allem, dass die Schließung des Theaters nur von kurzer Dauer sein wird. Das Wiedereröffnungsdatum soll auf der Internetseite bekannt gegeben werden.