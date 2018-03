Gerade junge Leute würden gern am Wochenende und abends häufiger die S-Bahn in Bad Rappenau nutzen, es gibt aber keine oder zu wenige Zubringerbusse. Foto: Ines Schmiedl

Kirchardt. (isi) "Die bereits bestehende Anbindung an die Stadtbahn-Haltestellen Gemmingen und Grombach sollte ausgebaut und die derzeit noch mangelnde Abstimmung der Bus- und Bahnzeiten optimiert werden", hatte Gerd Kreiter in einem Forum zur Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2015 versprochen. In den vergangenen Wochen wurde die erhoffte Verbesserung des ÖPNV in der Gemeinde nun angepackt: 2500 Fragebogen wurden an die Haushalte in Kirchardt, Berwangen und Bockschaft verteilt. Rund ein Zehntel - also genau 228 solcher Bögen wurden ans Rathaus ausgefüllt zurückgeschickt. "Das ist für eine solche Befragung ein ganz guter Wert", findet Bürgermeister Kreiter.

Die Gemeinde gehört zum Verbund des Heilbronner Nahverkehrs und wird von zwei Buslinien bedient. Die Linie 683 verbindet die Gemeinde mit der Stadt Heilbronn und verkehrt zumeist stündlich. An den Wochenenden gibt es keine Direktverbindung, dann ist ein Umstieg auf die S-Bahnlinien in Grombach, Gemmingen oder Bad Rappenau nötig. Die S-Bahn-Taktung wurde von den Befragten nicht bemängelt, jedoch machen die fehlenden Zubringerbusse eine effiziente Nutzung der Bahn unmöglich. Samstags ist eine Fahrt mit der S-Bahn effektiv nur alle zwei Stunden möglich, sonntags nur alle drei Stunden. Schon bei kleinen Verspätungen erreiche man den Anschluss nicht mehr. Zudem verbindet von Montag bis Freitag die Buslinie 741 Kirchardt mit Sinsheim - sieben Mal über den Tag verteilt in unregelmäßigen Taktungen. Am Wochenende fährt diese Linie gar nicht. Beide Buslinien fahren die Ortsteile nur vereinzelt an.

Knackpunkt im öffentlichen Nahverkehr ist darüber hinaus die mangelnde Anbindung am Abend und nachts, denn zwischen 19.30 und 5.30 Uhr hält kein Bus in Kirchardt. Für Schichtarbeiter ist der Umstieg auf Bus und Bahn deshalb nicht praktikabel. Auch Jugendliche, die noch keinen Führerschein beziehungsweise kein Auto oder Mofa besitzen, müssen sich im Ort vergnügen oder auf Freunde mit Auto oder die Fahrdienste der Eltern zurückgreifen, wenn sie ins Kino, in einen Club oder zu Freunden wollen.

Weiter wurde bemängelt, dass die Schulbusse überfüllt seien und nachmittags nicht regelmäßig fahren, obwohl für die Schüler in den weiterführenden Schulen Nachmittagsunterricht inzwischen die Regel ist. Anschluss in die benachbarten Ortschaften Ittlingen oder Richen gibt es von Kirchardt aus überhaupt nicht. Elf Prozent der Befragten bemängeln zudem die unzureichende Pünktlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs.

All diese Kritikpunkte hat die Gemeindeverwaltung nun dem Landratsamt vorgetragen. "Unsere Anliegen werden geprüft - im April haben wir ein nächstes Treffen", so Bürgermeister Gerd Kreiter.