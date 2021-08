Bei einer Feierstunde in Hambrücken überreichte Landrat Christoph Schnaudigel (links) Hans-Joachim Of die Auszeichnung. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Kraichgau/Hambrücken. Er ist jung geblieben, dynamisch, weltoffen und ein echter Tausendsassa: Hans-Joachim Of. Jetzt wurde dem leidenschaftlichen Fotografen, passionierten Ehrenamtler und langjährigen Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Zeitung eine besondere Ehre zuteil. Aus den Händen von Landrat Christoph Schnaudigel wurde der 72-Jährige mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Of wurde in Bruchsal geboren und stammt aus dem Kraichtal-Ort Unteröwisheim, in dem er seine Kindheit und Jugend verbrachte und beim örtlichen Fußballverein die Kickschuhe schnürte. Später war er auch für den FC Untergrombach und FV Hambrücken auf Torejagd. Nach Schule und Ausbildung in einem technischen Beruf studierte er auf dem zweiten Bildungsweg an der "Akademie der Media" Fotografie und Medienwissenschaft und war in der Folge bei zwei Konzernen in der Region in Technik, Öffentlichkeitsarbeit und PR eingebunden. Nach der Gründung eines eigenen Pressebüros mit Fotoagentur ist er bis weit über die Region hinaus unterwegs und berichtet aus allen möglichen Themengebieten.

Das ehrenamtliche Engagement des begeisterten Fußballfans und Musikliebhabers, der in der Vergangenheit an etlichen Bildbänden, Magazinen und Publikationen mitarbeitete und auch eigene Werke herausbrachte, geht bis in die 1970er-Jahre zurück. Als Mitglied der Fußballtrainer-Vereinigung "Kreis Bruchsal" ist der DFB-B-Lizenz-Inhaber seit 1976 im Vorstand der Trainergilde. Ebenso ist er beim FV Hambrücken, beim Hundesport- und Zuchtverein sowie den Lußhardtläufern Hambrücken viele Jahre schon aktives Mitglied und für die Öffentlichkeitsarbeit am Start. 1979 gründete er zusammen mit einigen Weggefährten den Hambrücker Carnevals-Club, in dem er für sein jahrelanges Engagement an vorderster Stelle mit dem höchsten Vereinsorden und von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine mit dem "Goldenen Löwen" ausgezeichnet wurde.

Zudem ist Of bei der Badisch-Südbrasilianischen Gesellschaft, war in der Vergangenheit mehrere Male im dortigen Bundesstaat Santa Catarina auf den Spuren badischer Auswanderer. Seit vielen Jahren ist er zudem für den Weingartener Verein "B.L.U.T. – Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte Menschen" unterwegs, organisiert Benefizkonzerte und Typisierungsaktionen, um Stammzellenspender zu finden. Zusammen mit der Pfarrgemeinde Hambrücken stellte er Benefizkonzerte für die Kirchenrenovierung auf die Beine, ist nach wie vor für die Afrikahilfe engagiert und auch aktives Mitglied bei der Kraichtaler Musik- und Gesangsgruppe "Werner & Friends", die immer wieder bei sozialen Anlässen auftritt.

Beim Ortsjubiläum "850 Jahre Hambrücken" war er 2011 Mitglied des Festkomitees, organisierte das Open-Air-Konzert, dokumentierte das gesamte Festjahr und brachte im Anschluss das Buch "850 Jahre Hambrücken – ein Dorf feiert" heraus. Bei großen und kleinen Musikkonzerten war und ist er auf der halben Welt unterwegs, ebenso bei Fußballspielen im legendären Londoner Wembley-Stadion oder zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Brasilien, bei der er bei allen deutschen Spielen bis zum Finale in den Stadien fotografierte. In der Fußball-Bundesliga war er für Bayer 04 Leverkusen bis 2008 als Fotograf unterwegs und lernte im Rahmen der Champions-League-Spiele nahezu alle Arenen Europas kennen. Seit dem Bundesliga-Aufstieg der TSG 1899 Hoffenheim vor zwölf Jahren ist er in der Sinsheimer Arena als Sportjournalist und Fotograf tätig. Für die RNZ hat er die Serie "Abseits" etabliert.

"Ich bin gesund und habe viel Energie und Motivation", antwortet Of auf die Frage, wie er seine vielen Tätigkeiten unter einen Hut bekommt. "Ich habe in all den Jahren viele Menschen kennengelernt und mir ein Netzwerk aufgebaut. Ich möchte anderen Menschen weiterhin Gutes tun." Of habe sich nie nur wegen einer Ehrung oder Auszeichnung engagiert. Vor einigen Jahren habe er mal einen Fotowettbewerb gewonnen oder die Bürgermedaille in Gold der Stadt erhalten, doch mit dem Bundesverdienstkreuz habe er nicht gerechnet. "Vor der Landtagswahl habe ich Post bekommen und gedacht es sei Wahlwerbung", erzählt Of von dem Moment, als man ihn über die Auszeichnung informiert hat.

Normalerweise werden die zu Ehrenden ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen. Doch Corona verhindert eine offizielle Feier. Of bedauert das, ist "Berlin doch immer eine Reise wert. Das wäre ein schöner Rahmen gewesen. Aber es gibt Schlimmeres." Überreicht wurde ihm die Auszeichnung jüngst bei einer kleinen, familiären Feierstunde in Hambrücken. Hambrückens ehemaliger Bürgermeister Thomas Ackermann hatte den zielstrebigen "Rasenden Reporter mit Hut" bei seiner Laudatio als einen Mann bezeichnet, der seiner Heimatgemeinde ob des vielseitigen Engagements in allen Richtungen ein Gesicht gibt.

Und für Of ist nach der Auszeichnung noch lange nicht Schluss. "Es gibt an so vielen Ecken und Enden noch Handlungsbedarf.Warum sollte ich aufhören, wenn es für mich eine Erfüllung darstellt? So lange meine Füße mich tragen, mache ich weiter."