Von Tim Kegel

Sinsheim. Kurz vor 18 Uhr am Wahlsonntag. Eine Szene mit Symbolkraft – nur mit welcher? An der Landratsamt-Außenstelle wird die Beflaggung eingeholt, erst EU, dann Bund, dann Land, getreu dem Inlandsprotokoll der Bundesregierung. Die Innenstadt von Sinsheim war da schon nahezu menschenleer.

Nur im Rathaus strömten noch Leute. Schon um 14 Uhr deutete der Zulauf für Hauptamtsleiter Marco Fulgner auf eine recht hohe Wahlbeteiligung hin; erste Hochrechnungen seines Amts hielten in so manchem der zwölf Stadtteile 80 Prozent für möglich. Doch die 9800 rekordverdächtigen Briefwahlanträge konnten das Bild noch verzerren – am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 74,77 Prozent. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 lag sie bei 74,8 Prozent

Viel getan hatte man für dieses Ergebnis hinter den Kulissen, sagt Fulgner: Er erzählt von "plötzlichen Verhinderungen durch Krankheit". Sinsheimer Wahlberechtigte hätten das Rathaus aus mehreren Orten im Südwesten kontaktiert und gesagt, dass sie nicht ins Wahllokal kommen könnten. "Über deren Bekannte und Verwandte" und "mithilfe ausgestellter Vollmachten" habe man den Großteil der Wahlvorgänge noch ermöglichen können. Eine im Raum Heilbronn krank im Bett liegende Person etwa, gab über solche Umwege ihre Simme ab. Eine weitere, die nach einem Unfall in ein Ulmer Krankenhaus kam, hatte – Unglück im Unglück, sozusagen: "Es geht viel, aber halt nicht alles."

Viel, aber halt nicht alles, ging auch bei den auf den aller-allerletzten Drücker eingetrudelten Briefwahlanträgen: Fulgner selbst wurde zum Kurier, kutschierte drei Sätze Unterlagen an Briefkästen in seinem Heimatstadtteil. Seine Kollegen machten es ähnlich, wenn sie vom Rathaus nach Hause fuhren. "Wenn’s doch eh’ auf dem Weg liegt." Selbst die Hürde eines nicht beschrifteten Briefkastens nebst unleserlichen Klingelschilds "in einem Mehrfamilienhaus" habe man genommen und so die Wahlunterlagen noch zustellen können.

Und auch das in einer Wahlkabine liegen gebliebene Hochzeitsfoto – ein vergilbtes, abgegriffenes und augenscheinlich sehr geliebtes Andenken – dürfte nach Fulgners Einschätzung zum Besitzer zurückfinden. "Da sind wir halt noch angenehm ländlich."

Doch es gibt auch Grenzen: Das Bürgerbüro hatte man am Freitag absichtlich später geschlossen, um 18 Uhr, um etwaigen Verzögerungen bei der Postzustellung entgegenzuwirken. Wer dann am Sonntag noch einen Ersatzwahlschein ausgestellt haben wollte – "auch das kommt vereinzelt vor", sagt Fulgner –, der hatte schlicht und ergreifend Pech. Und es gibt auch die roten Briefwahlkuverts, die samstags im Briefkasten und montags, wenn die Wahl gelaufen ist, im Rathaus landen: "Circa 15 bis 30" seien das pro Wahl, hat der Amtsleiter beobachtet, die dann "ungeöffnet im Schredder" der Stadtverwaltung wanderten. Es geht viel, aber nicht alles.

Unschönes? "Nun ja", sagt Fulgner: Dass man im Kreise der Wahlhelfer habe kurzfristig elf Personen ersetzen müssen – vom gebrochenen Zeh bis zum positiven PCR-Test und zur Quarantäne sei alles dabei gewesen – sei bedauerlich und schwierig abzufangen; jeder der 250 Wahlhelfer wird gebraucht. Und da wäre noch das Wahlplakat "einer durchaus namhaften Partei", das Fulgner am Sonntagmorgen noch in der Bannmeile am Rathaus abhängte.

Hintergrund Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21. Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

[-] Weniger anzeigen

> Das vorläufige Endergebnis für die große Kreisstadt Sinsheim verschickte das Hauptamt um 21.09 Uhr. Großer Verlierer der Wahl in Sinsheim ist die CDU, trotzdem wählte eine Mehrheit der Sinsheimer konservativ-liberal: Die Christdemokraten holten 29,3 Prozent bei den Erst- und 26,21 Prozent bei den Zweitstimmen, lagen bei der Wahl 2017 allerdings bei 38,1 beziehungsweise 34 Prozent. Geringe Zuwächse im Vergleich zum Bundestrend bei der SPD mit 24,8 Prozent bei den Erst- und 21,46 bei den Zweitstimmen; 2017 kamen die Sozialdemokraten auf 21,3 Prozent der Erst- und 17,4 Prozent der Zweitstimmen. Die Grünen holten auf, jedoch nicht so deutlich wie auf Bundesebene, mit 12,48 Prozent der Erst- und 13,06 der Zweitstimmen. 2017 rangierte die Ökopartei bei 8,9 Prozent der Erst- und 10,4 Prozent der Zweitstimmen. Ähnlich verhält es sich bei der FDP, die auf 12,59 Prozent der Erst- und 15,06 Prozent der Zweitstimmen kommt; 2017 gaben den Liberalen 8,7 Prozent die Erst- und 12,2 Prozent die Zweitstimme. Auf höherem Niveau im Vergleich zum Bund rangiert die AfD mit 12,36 Prozent der Erst- und 12,42 Prozent der Zweitstimmen. Allerdings hatten 2017 noch 15 Prozent der Erst- und 15,1 Prozent der Zweitstimmen AfD gewählt. Weit abgeschlagen: die Linke 2,53 Prozent der Erst- und 2,5 Prozent der Zweitstimmen; 2017 wählten fünf Prozent der Erst- und 5,3 Prozent der Zweitstimmen Linke.

Die neue Partei "Die Basis", bekannt für ihre kritische Haltung zur Corona-Politik der Bundesregierung, kam in ihrem ersten Jahr auf 2,19 Prozent der Erst- und 1,51 Prozent der Zweitstimmen.