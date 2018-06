Von Günther Keller

Zuzenhausen. Er wolle wohl, so frotzelte ein Rathaus-Kollege, als Hagen Zubers Kandidatur in Zuzenhausen publik wurde, "zweitreichster Bürgermeister im Rhein-Neckar-Kreis" werden. Dass er - mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit - an der Elsenz ein wohlbestelltes Feld übernimmt, ist dem 41-Jährigen bewusst.

Er sei aber nicht angetreten, "um im Rathaus zu sitzen und zu verwalten", sagte Zuber am Freitag bei der Kandidatenvorstellung. Denn auch in einer noch so gut situierten Kommune gibt es einiges zu tun. Zuber will es zusammen mit den Bürgern anpacken, versprach er.

Dass Hagen Zuber, momentan noch Kämmerer in Dielheim, schon mit mehr als nur einem Bein im seit 20 Jahren von Dieter Steinbrenner besetzten Chefzimmer im Rathaus steht, wird niemand bestreiten. Aber die ungewöhnliche Bewerberkonstellation verlangte von Bernd Schlesinger, dem stellvertretenden Wahlausschussvorsitzenden und Moderator des Abends, allerhöchste Vorsicht und geradezu verbale Verrenkungen ab, als er von "dem Kandidaten/der Kandidatin" und von "dem künftigen Bürgermeister/der künftigen Bürgermeisterin" sprach - offenkundig sollte der erwartet abwesenden Mitbewerberin Friedhild Miller keine Steilvorlage für eine Wahlanfechtung geliefert werden. Zuber wäre nicht der Erste, dem die selbst ernannte "Aufklärungspolitikerin" einen Wahlsieg vergällt.

Zuber selbst darf die Begleitumstände seines insgesamt 45-minütigen Auftritts durchaus als Sympathiebeweis der Zuzenhäuser werten, wie im Auditorium hinterher geurteilt wurde: 130 Zuhörer waren in die Halle gekommen - bei etwa 1600 Wahlberechtigten und nur einem ernsthaften Anwärter eine erstaunliche Quote. Zuber begrüßte alle mit Handschlag, viele hatte er schon bei seinen Hausbesuchen kennengelernt.

Zum Schluss seiner Rede gab es anhaltenden aufmunternden Beifall, den Bernd Schlesinger wiederum nutzte, um für eine hohe Wahlbeteiligung zu werben: "Es sind nicht die da oben, die bestimmen, sondern wir."

Gerade weil das Dorf einst vehement und letztlich erfolgreich für seine Selbstständigkeit gestritten habe, sei ein klares Votum wichtig, ganz im Sinne der Inschrift "Dem freien Bürger" über dem Bürgersaal des Rathauses.

Welche Themen diesen freien Bürgern unter den Nägeln brennen, hatte sich Hagen Zuber in den letzten Wochen in ein kleines Notizblock notiert - zur späteren Aufarbeitung: ein Lebensmittelmarkt, die Leerstände im Ortskern, mehr Angebote für Ältere und eine bessere Internetanbindung sieht er als wichtige Betätigungsfelder.

Unter dem Strich gehe es darum, eine sehr gute Infrastruktur und eine hohe Wohnqualität "in der kleinen, aber feinen Gemeinde" weiter zu verbessern, und zwar als Daueraufgabe. Auf eine Priorisierung, wie sie in der späteren Fragerunde gewünscht wurde, wollte sich Zuber nicht festlegen. Problemlösungen könne man nicht durchweg versprechen, aber er werde sich um diese Punkte im Rahmen eines Zukunftskonzepts für die Kommune verstärkt kümmern.

In seiner kommunalpolitischen Arbeit will der parteilose Diplom-Verwaltungswirt einerseits auf die eigene "fachliche Kompetenz", andererseits auf "Teamwork" mit den Rathausmitarbeitern und dem Gemeinderat und nicht zuletzt auf Bürgernähe setzen.

Die Einwohner könnten "transparente und nachvollziehbare Entscheidungen" erwarten. Als "Kind der Region" - aufgewachsen in Mönchzell, wohnhaft in Lobenfeld - sei ihm klar, dass gerade im komplexen Amt des Bürgermeisters Bodenhaftung wichtig sei. Dabei setze er auf eine gute Zusammenarbeit mit Vereinen, Feuerwehr, Kirchen, Gewerbe und Landwirtschaft. Sie alle seien Teil der lebendigen Dorfgemeinschaft, die nach Kräften erhalten und gefördert werden müsse. "Erkenne das Richtige, schaffe das Gute", wie es an der Rathaustür heiß, sei für ihn die Maßgabe.

Gewählt wird am 1. Juli. Amtsinhaber Dieter Steinbrenner tritt Ende September in den Ruhestand. Die förmliche Einführung des Nachfolgers/der Nachfolgerin ist noch nicht terminiert.