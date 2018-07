Reichartshausen. (kel) Er war der erste und ist bisher der einzige: Pünktlich zum Start der Bewerbungsfrist hat Gunter Jungmann seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters in der 2100-Einwohner-Gemeinde abgegeben. Der Diplom-Verwaltungswirt, seit 23 Jahren Hauptamtsleiter in Reichartshausen, wird damit auf Platz 1 des Stimmzettels für die Wahl am 30. September stehen.

Als bisherige "rechte Hand" von Bürgermeister Otto Eckert dürfte der 53-Jährige, der aus Waldwimmersbach stammt und dort auch wohnt, mit besten Chancen in den Wahlkampf starten. Im Rathaus ist er nicht nur für das Hauptamt zuständig, sondern fungiert auch als Kämmerer und als Bauamtsleiter. Trotz seines Bekanntheitsgrads will der parteilose Jungmann das volle Wahlkampfprogramm mit Besuchen in fast allen Haushalten, Veranstaltungsbesuche und Flugblättern fahren. "Mit Erfahrung in die Zukunft" lautet die Devise auf Flyern, in denen deutlich wird, dass Jungmann an die bisherige Kommunalpolitik anknüpfen will: "Die Erfolgsgeschichte der Gemeinde will ich fortsetzen."

Gleichzeitig formuliert der Kandidat einige neue Ziele, etwa die Bildung eines Jugendforums oder die Einrichtung eines "Bürgermobils" zur Verbesserung des Nahverkehrs. Die Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen, die Aktivierung der Seniorenarbeit, die Modernisierung der Spielplätze und die Steigerung des Freizeitwerts des Freibads sind ebenfalls Punkte im Programm.

Die Bewerbungsfrist endet am 4. September. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung ist für den 21. September terminiert.