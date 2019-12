Sinsheim. (of) Im Frühjahr hatte er das Sinsheimer Stadion, das damals noch "Rhein-Neckar-Arena" hieß, ganz genau unter die Lupe genommen und wurde vor dem Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln von Stadionsprecher Mike Diehl auf dem Rasen interviewt: Comedian Bülent Ceylan. "Ich hatte eine Einladung erhalten, wollte ein Spiel in der höchsten deutschen Liga sehen und habe mich mit Dietmar Hopp getroffen", eröffnet der gebürtige Mannheimer im Gespräch.

"Hopp macht sehr viel für die Gesellschaft. Da ich selbst eine Kinderstiftung habe, schätze ich es umso mehr, was er alles für die Kids und die Region tut", sagte der 43-jährige "Waldhof-Bub" mit deutschen und türkischen Wurzeln. Eigentlich interessiert sich der vielfach ausgezeichnete Dauergast in TV-Comedy- und Rateshows mehr für die Leichtathletik, trainiert gerne mit der Vibrationsplatte "Powerplate" und bekundet: "Live im Stadion dabei zu sein, hat allerdings eine besondere Qualität und ist besser als eine Begegnung im Fernsehen. Dort schaue ich mir ganz gerne ein Länderspiel an." Mit den Fußballregeln ist er allerdings nicht so ganz vertraut und beantwortet die Frage nach dem Spielgerät der Fußballer mit einer Gegenfrage: "Was, der Ball ist rund?".

Von den Hoffenheimer Profis kennt er nach eigenem Bekunden keinen so richtig, doch 2014er-Weltmeister André Schürrle oder der frühere Bundesligaprofi und türkische Nationalspieler Hakan Calhanoglu, aktuell beim AC Mailand unter Vertrag, waren schon bei ihm im TV-Studio bei einer Livesendung zu Gast. Das noch aktuelle Programm des allseits beliebten Spaßmachers heißt "Intensiv" und hat, wie auch die Shows namens "Luscht-objekt" im nächsten Jahr, viele Parallelen zum Sport und Fußball.

Auch dort gehe es meist intensiv zur Sache, "und ist nicht der Ball und der Torjubel das ,Luschtobjekt‘ bei Spielern und Fans?" Bülent Ceylan könnte sich sogar vorstellen, künftig mal einen durchgeknallten Fußballer – oder noch besser: eine Spielerfrau – auf der Bühne zu spielen. "Das hätte was. Das lasse ich mir durch den Kopf gehen", sagt der langhaarige Unterhaltungskünstler, der weiter ausführt: "Fußball ist auf jeden Fall ein Spiel, das fasziniert, fesselt und Emotionen auslöst, genau wie mein Programm. Allerdings wird bei mir gelacht und keiner rennt nackt über die Bühne."

Gerade der Fußballsport habe einen sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft. "Die Fußballprofis haben sehr viel Einfluss auf die Zuschauer. Daher ist es in der heutigen Zeit sehr wich-tig, wenn Fußballer sich für Integration, Respekt und Toleranz einsetzen."

Die "Luschtobjekt"-Tour führt Bülent Ceylan im nächsten Jahr am 23. Mai in die Mannheimer SAP-Arena und am 20. Juni in die Sinsheimer Dr.-Sieber- Halle. Was die lüsternen Fans erwarten dürfen? "Es gibt zwei neue Figuren. Zum einen den Donnergott Thor im Kurpfälzer Dialekt und zum anderen den aus der Pro-Sieben-Show ,The Masked Singer‘ bekannten Engel", verrät Ceylan. "Das wird Mega. Versprochen."

Letztlich stellt sich nur noch die Frage, in welche Rolle der Verwandlungskünstler Bülent im echten Leben schlüpfen würde, könnte er einmal im Leben für einen Tag mit einem anderen Menschen tauschen? Ob es ein Fußballer wäre? "Eher nicht. Da fällt mir spontan Beyoncé ein. Dann könnte ich endlich den Hüftschwung für meinen Bauchtanz übernehmen!" Ob er wiederkommen möchte, in die Sinsheimer Arena? "Klar doch!"