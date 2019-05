Von Anjoulih Pawelka

Bad Rappenau/Heilbronn. Adrett mit Sakko und Krawatte sitzt er im Heilbronner Amtsgericht. Es ist nicht das erste Mal für den 39-Jährigen. Aber das erste Mal wegen Beleidigung im Straßenverkehr. Der Mann soll am 11. Juli letzten Jahres als Beifahrer mit seinem Porsche kurz vor Bad Rappenau durch die Rettungsgasse eines Staus gefahren sein und dabei Straßenbauer beleidigt haben.

An besagtem Mittwoch vor einem Jahr gab es einen schweren Unfall auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim. Stundenlang war die Autobahn voll gesperrt. Auch der Angeklagte stand im Stau. Zwei Stunden seien er und der Fahrer dort gestanden, erzählt der Angeklagte.

Damals habe er krankheitsbedingt noch eine Defibrillator-Weste tragen müssen, da sein Herz nur wenig leistungsfähig gewesen sei. Im Notfall würde diese ihn wiederbeleben. Nervös sei er gewesen, da der Akkustand der Weste nur noch halb voll gewesen sei und die Fahrt noch einige Stunden dauerte. Also nutzte er die in seinen Augen letzte Chance, dem Stau zu entkommen und fuhr einem Baustellenfahrzeug durch die Rettungsgasse hinterher.

Bald darauf habe man ihn angehalten und der Beifahrer des Baustellenautos sei ausgestiegen, auf den Porsche zugekommen und hätte ihn nach kurzem Fragen, warum das Duo durch die Rettungsgasse fährt, beleidigt. Später, als sie an der Unfallstelle angehalten wurden, habe der Beifahrer des Baustellenfahrzeugs ihm den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Der Angeklagte selbst sei immer ruhig geblieben, hätte jedoch das Fenster geöffnet und im Vorbeifahren zum Straßenbauer gesagt: "Wir sehen uns vor Gericht." Um einer Verurteilung zu entgehen, habe dieser ihn angezeigt, so die Vermutung.

Die Geschichte klingt gut, entspricht aber, wie das Gericht feststellte, nicht der Wahrheit. Besonders bitter für den Angeklagten: Die Aussage seines eigenen Zeugens, die wirr klang und nicht annähernd mit der Schilderung des Angeklagten übereinstimmte, führte dazu, dass eben dieser seine Geschichte noch einmal überdachte und ein Geständnis abgab. Bitter für alle Anwesenden: Bis dahin ging die Verhandlung schon knappe drei Stunden.

Und so war’s wirklich: Als der Straßenbauer aus seinem Wagen ausstieg und die Insassen des Porsches fragte, ob sie eine Berechtigung hätten durch die Rettungsgasse zu fahren, zeigte der Angeklagte auf seine Defibrillator-Weste und sagte "Das ist meine Berechtigung", dann fing er an, beleidigend zu werden, fädelte sich aber wieder in den Stau ein. Das Straßenbaufahrzeug, das nur anhielt, weil ein Lkw die Rettungsgasse blockierte, fuhr bis zur Unfallstelle. Dort teilten die Arbeiter der Polizei mit, dass besagter Porsche durch die Rettungsgasse gefahren sei. Damit war die Sache für die Arbeiter eigentlich erledigt. Die Polizei hielt das Fahrzeug des Angeklagten einige Minuten später an und klärte Beifahrer und Fahrer darüber auf, dass dies verboten sei. Der Porsche durfte weiterfahren. In seiner Wut zeigte der Angeklagte beim Vorbeifahren an den Straßenbauern noch einmal seinen Mittelfinger. Das veranlasste die beiden dazu, doch eine Anzeige aufzugeben.

Nun wurde der Angeklagte, der schon häufiger wegen Fahrens ohne Führerschein und ähnlichen Delikten vor Gericht stand, zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung verurteilt und muss 5000 Euro zahlen. In seiner Urteilsbegründung sagte der Richter, dass er dem Angeklagten durchaus glaube, dass dieser Angst um seine Gesundheit hatte, er jedoch auch glaube, dass dies nur ein vorgeschobener Grund gewesen sei, dem langen Stau zu entkommen.