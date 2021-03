Sinsheim. (cba) Dass Menschen im Betreuungszentrum den größten Teil ihres Lebens verbringen, ist ungewöhnlich. Kurt Johann lebte 60 Jahre in der "Kreispflege", die heute Betreuungszentrum heißt – so lange wie kein Bewohner zuvor. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben.

Was im Jahr 1958 in seinem Leben geschah, was also dazu führte, dass er ins PZN Wiesloch kam, scheint niemand so recht zu wissen. 1961 zog er dann in der Kreispflegeanstalt Sinsheim ein. Dort fühlte er sich in den sechs Jahrzehnten bei seiner Arbeit in der Gärtnerei, Schlosserei, in der Holzwerkstatt sowie als Stationshilfe im Wohnbereich offensichtlich sehr wohl. "So sehr er sich in das Leben im Haus eingerichtet hatte, so schmerzlich vermisste er aber seine Familie und seine Schwestern, mit denen er seine Jugendzeit verbracht hatte", erinnert sich Dietmar Coors, Pfarrer im Ruhestand und Seelsorger im Betreuungszentrum. "Der Tod seiner Angehörigen war ein besonderer Schmerz."

In Ruth Belcher fand er jedoch eine Partnerin im Haus, mit der er dann ein Zimmer teilte, bis diese starb. "So wurde das Betreuungszentrum seine Familie", berichtet Coors. "Zu besonderen Anlässen wusste er schon, wo er seine Zigaretten, seine Süßigkeiten bekam", erzählt Coors mit einem Lächeln.

Wohnbereichsleiter Darius Lotzwie meint: "Kurt Johann war immer ein sehr kontaktfreudiger Mensch." Mit dem technischen Dienst, bei dem er jahrelang gearbeitet hatte, pflegte er weit über seine Tätigkeit hinaus gute Kontakte: "Er hat sich bei uns wohl gefühlt." Sein Tod kam offenbar recht schnell: "Er hat gelebt bis zum Schluss. Kurz bevor er leblos vorgefunden wurde, war er noch einmal eine rauchen", erzählt Lotzwie.

Seine Hilfsbereitschaft und seine Leidenschaft für den Fußball sind vielen Menschen im Betreuungszentrum, sowohl unter den Bewohnern als auch beim Personal, in guter Erinnerung geblieben. "Die geregelten Mahlzeiten mit Kaffee und Bier gehörten ebenso dazu wie eine besonders intensive Reinlichkeit", blickt Coors zurück. Und Kurt Johann sei regelmäßig zu den Gottesdiensten und den von Coors geleiteten Veranstaltungen auf den Wohnbereichen gekommen.

"Das Betreuungszentrum verliert eine Institution", unterstreicht der Pfarrer die tiefe Prägung, die Kurt Johann in der Einrichtung hinterlassen hat. Der Verlust des langjährigen Mitbewohners, der daran erinnere, dass das Haus mehr sei als eine Einrichtung der reinen Versorgung mit Speisen, Körperpflege und Gesundheitsvorsorge, wiege schwer. "Hier leben Mitmenschen, für die das Haus ein ganzes Leben lang der Mittelpunkt ihres Lebens sein kann. Wir werden ihn vermissen", unterstreicht Coors.

Die Beisetzung findet an diesem Dienstag, 14 Uhr, auf dem Sinsheimer Friedhof statt.