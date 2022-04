Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Ittlingen. In Siegelsbach und Kirchardt hat es auf Anhieb geklappt. Die Kurstadt musste mit Blick auf das Erreichen der geforderten Vorvermarktungsquote für den flächendeckenden Glasfaserausbau der Deutschen Giganetz GmbH (DGN) von 35 Prozent ins Nachsitzen. Zur Erinnerung: Das Unternehmen beabsichtigt in 111 Städten und Gemeinden der Region Heilbronn-Franken rund 800 Millionen bis eine Milliarde Euro ins schnelle Internet zu investieren – sofern die Bürger und damit zukünftige Kunden mitziehen. Die Vermarktungsphase wurde in Bad Rappenau gleich zwei Mal verlängert, erst auf den 10. und dann auf den 15. April. Nun aber scheint die Große Kreisstadt die Hürde genommen zu haben – wenn auch mit gehörigen Anlaufschwierigkeiten.

"Wir sind noch in der Prüfungsphase. Die genauen Zahlen stehen Ende nächster Woche fest", erklärt Martin Herkommer, Regionalleiter Süd der DGN, bei einem Pressetermin im Bad Rappenauer Rathaus. "Aber wir sind optimistisch, dass wir dann eine positive Botschaft haben." Den Grund für Herkommers Besuch bei Oberbürgermeister Sebastian Frei kann man aber auf jeden Fall als "positive Botschaft" betiteln. Denn der Verwaltungschef schloss für mehr als 100 städtische Liegenschaften ebenfalls einen Glasfaservertrag ab. Kostenpunkt: mehr als 100.000 Euro. "Wir freuen uns, als Stadt auch einen Beitrag leisten zu können", sagt Frei. In einem ersten Schritt sollen 66 Einrichtungen im "Gemischtwarenladen einer Kommune", wie Frei beschreibt, mit Glasfaser angebunden werden. Gemeint sind damit unter anderem Schulen, Kindergärten, das Rathaus und einige Feuerwehrhäuser. Bei 40 weiteren Liegenschaften müsse man schauen, ob das Sinn ergebe.

Die jetzige Unterschrift bezeichnet Frei als "Booster in der finalen Phase". Für eine Stadt werde eine gute Infrastruktur immer wichtiger. "Das Home-Office wird uns erhalten bleiben", ist sich der OB sicher. Daher sei es umso wichtiger, die Chance zu nutzen. Um das Ziel zu erreichen, habe die Verwaltung "für ein Grundrauschen in der Vermarktung gesorgt", sagt Frei. So habe er auch den Kliniken oder dem Wasserzweckverband nahegelegt, entsprechende Verträge mit der DGN abzuschließen. "Es ist ein starkes Zeichen der Stadt und zeigt, dass sie hinter dem Projekt steht", freut sich Herkommer.

Dass es in Bad Rappenau nun länger gedauert hat als beispielsweise in Kirchardt und Siegelsbach, ist für den Regionalleiter nicht unüblich. "In einer großen Stadt ist die Vorvermarktung komplizierter – man muss viel mehr Bürger erreichen." Aufgrund zahlreicher Mehrfamilienhäuser habe man auch immer wieder schauen müssen, wer letztendlich der richtige Ansprechpartner ist. "Das hat die Aktion verlängert", sagt Herkommer. Aber die DGN, die erst Mitte 2021 mit ihrem Projekt an den Start gegangen ist und inzwischen in 27 Kommunen die Quoten erreicht hat, zieht auch ihre Lehren aus den ersten Erfahrungen. In Kürze startet in Heilbronn die Vorvermarktung. "Dort machen wir es abschnittsweise und in einem längerem Zeitraum", erklärt der DGN-Regionalleiter.

In sechs Städten sind die Baufirmen bereits unterwegs, erzählt Herkommer. Das Unternehmen arbeitet mit unterschiedlichen Baufirmen zusammen. Beispielsweise kommen diese sogar aus Frankreich oder die Türkei in die Region. "Sie alle haben auch eine deutsche Niederlassung und Erfahrung beim Glasfaserausbau", betont Herkommer auf RNZ-Nachfrage, ob man ähnlich wie im benachbarten Rhein-Neckar-Kreis starke Verzögerungen beim Ausbau erwarten muss (wir haben mehrfach berichtet).

Sollten sich kommende Woche die geforderten 35 Prozent bestätigten, startet in Bad Rappenau die Detailplanung im Zusammenspiel DGN und Bauamt. Die Reihenfolge des Ausbaus hängt laut Herkommer auch vom Standort der kurstädtischen Netzzentrale ab. Sobald dieser klar ist, werden die Zuwege in die Kernstadt und die Teilorte verlegt und die Große Kreisstadt dann nach und nach angeschlossen.

Während Bad Rappenau, Siegelsbach und Kirchardt nun schon einige Schritte weiter sind, steht Ittlingen noch ganz am Anfang. Zwar hat die Kommune bereits eine Vereinbarung mit dem Unternehmen geschlossen, die Vermarktungsphase beginnt allerdings erst in Kürze. Daher laden die Kommune und die DGN am Mittwoch, 11. Mai, ab 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Festhalle ein. Dort können sich die Bürger über das Projekt informieren und ihre Fragen an die Verantwortlichen stellen.